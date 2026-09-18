एक्टर रणवीर सिंह के लिए ये साल काफी खास रहा है। फिल्म धुरंधर की शानदार कामयाबी से लेकर पत्नी दीपिका पादुकोण की दूसरी प्रेग्नेंसी तक, एक्टर के पास ढेरों वजहें है जिसके लिए वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। अब रणवीर गणपति महोत्सव के दौरान मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने वहां 1000 लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का संकल्प लिया।

यह भी पढ़ें- लालबागचा राजा दर्शन करने पहुंचे सलमान खान, भारी भीड़ के बीच की बच्चों की मदद

कामयाबी के लिए बप्पा को किया धन्यवाद

एक्टर रणवीर सिंह ने लालबागचा राजा में बप्पा के दर्शन किए। रणवीर सिंह ने यहां बप्पा के दर्शन करने बाद मीडिया से बात भी की। न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान एक्टर ने कहा- “बहुत अच्छा लग रहा है यहां आकर, जो पिछला साल गुजरा है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, खुशियों से भरा रहा बप्पा की कृपा से। तो यहां आए हैं उनके दर्शन करने, उनकों धन्यवाद करने, उनका आशीर्वाद लेने आगे के सफर के लिए, जीवन के सफर के लिए।”

https://www.instagram.com/reels/DdZgqQsT1tT

1000 बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का संकल्प

रणवीर सिंह ने यहां एक और शानदार काम करने की पहल की। उन्होंने कहा कि “गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर, मैं सेवा संकल्प अभियान से जुड़कर 1000 बेटियों की पढ़ाई में मदद करने का संकल्प लेता हूं। आशा है कि इसके चलते बप्पा खुश होंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पर रहेगा।”

धुरंधर सफलता के बाद पहल बार की मीडिया से बात

इस दौरान उन्हें देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए फैंस की भीड़ भी उमड़ पड़ी। रणवीर ने सभी से मुलाकात की और फैंस के साथ फोटो भी क्लिक कराए। धुरंधर की कामयाबी और डॉन 3 कंट्रोवर्सी के बाद ये पहली बार था जब एक्टर ने खुलकर मीडिया से बात और फैंस से मुलाकात की हो।

यह भी पढ़ें- स्वरा भास्कर-फहाद अहमद की लव स्टोरी में उमर खालिद की अहम भूमिका, बोलीं- राम मंदिर फैसले से हुई थीं दुखी

इस इवेंट के तमाम फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक्टर यहां अकेले ही नजर आए, इससे पहले वह अंबानी गणपति महोत्सव में भी पहुंचे थे।

हाल ही में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के साथ शानदार फोटोज को साझा किया था। एक्ट्रेस ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया था। कपल 2024 में अपनी लाइफ में बेटी दुआ का स्वागत कर चुका है।