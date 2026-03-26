बॉलीवुड के गलियारों में रणवीर सिंह के काम को खूब सराहा जा रहा है। धुरंधर के बाद उनकी फिल्म धुरंधर 2 भी बॉक्स ऑफिस पर एक तरफा राज करने की राह पर निकल पड़ी है। सिनेमा लवर्स के बीच चर्चा एक्टर की कुछ बेहतरीन पुरानी फिल्मों की हो रही है। रणवीर ने अपने एक्टिंग करियर में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों में काम किया है। इस खास लेख में जिक्र एक्टर की 9 फिल्मों का कर रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है।

गोलियों की रासलीला राम लीला

रणवीर सिंह की पहली हिट फिल्म की लिस्ट में गोलियों की रासलीला राम लीला का नाम शामिल किया जाता है। इस मूवी में रणवीर के साथ दीपिका पादुकोण नजर आई थी, और दोनों की जोड़ी ने लोगों को दीवाना बनाया। कमाई के मोर्चे पर बात करें, तो फिल्म ने 116.33 करोड़ की कमाई की थी।

गुंडे

रणवीर सिंह की दमदार फिल्मों की लिस्ट में गुंडे का नाम भी शामिल किया जाता है। इसमें उनके साथ प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन कपूर ने लीड रोल की भूमिका निभाई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78.60 करोड़ रुपये की कमाई की थी। रणवीर-अर्जुन की इस फिल्म को अगर आपने मिस कर दिया है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसका लुत्फ आज भी उठा सकते हैं।

पद्मावत

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में पद्मावत का नाम जरूर शामिल किया जाता है। स्टार कास्ट की बात करें, तो फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण नजर आए थे। कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने 302.15 करोड़ की कमाई की थी।

सिंबा

एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सिंबा में भी रणवीर सिंह के काम को सराहा गया। 240.30 करोड़ की कमाई के साथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। मूवी में रणवीर ने पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई थी।

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रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

आलिया भट्ट के साथ रणवीर सिंह की जोड़ी इस फिल्म में नजर आईं। करण जौहर ने फिल्म को बनाया था, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 153.60 करोड़ की कमाई की थी।

गली बॉय

गली बॉय का नाम भी एक्टर की हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। गली बॉय मूवी में रणवीर ने एक रैपर की भूमिका निभाई थी, जिसका निर्देशन जोया अख्तर ने किया था। कमाई के मोर्चे पर बात करें, तो फिल्म ने 140.25 करोड़ का कलेक्शन किया।

बाजीराव मस्तानी

संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी ने बॉक्स ऑफिस पर 184.2 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसमें रणवीर के साथ प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण ने लीड रोल की भूमिका निभाई थी।

धुरंधर

रणवीर सिंह की हिट फिल्मों की लिस्ट में दिसंबर 2025 में रिलीज हुई धुरंधर का नाम भी शामिल किया जाता है। दुनियाभर में फिल्म ने 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। वहीं, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई का आंकड़ा 895.96 करोड़ रहा।

धुरंधर 2

धुरंधर फिल्म के सीक्वल को लेकर पहले ही संभावना लगाई गई थी कि यह बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होगा। फिलहाल 7 दिनों के अंदर ही धुरंधर द रिवेंज ने 745.23 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, और नेट कलेक्शन 623.97 करोड़ हो चुका है।