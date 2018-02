फिल्म ‘पद्मावत’ में रणवीर सिंह का किरदार निभाने वाले एक्टर रणवीर सिंह ने एक इवेंट में अपने स्ट्रगल के दिनों से जुड़े दिनों को याद किया। रणवीर ने बताया कि किस तरह आप इतनी मेहनत से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और डायरेक्टर-प्रोड्यूसर उसे कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। रणवीर ने बताया कि किस तरह वह रेस्त्रां और नाइट क्लब्स में फिल्ममेकर्स का पीछा करते फिरते थे और किस तरह वह लोगों के फोन्स से नंबर चुराया करते थे ताकि वह फिल्ममेकर्स से संपर्क करके उनसे कह सकें कि सर मैं एक्टर रणवीर सिंह हूं कृपया मुझे मौका दें।

रणवीर ने बताया कि वह अपना पोर्टफोलियो लेकर यहां-वहां घूमते रहते थे और उनके कॉलिंग कार्ड बांटते रहते थे ताकि लोग जानें कि वह एक नए अभिनेता हैं जो काम की तलाश में हैं। उन्होंने बताया कि तकरीबन 8-10 महीने के बाद उन्हें शानू की कॉल आई और उन्होंने कहा कि यशराज फिल्म्स एक नए लड़के की तलाश में हैं। रणवीर ने कहा कि यह सुनकर वह अपना सर खुजाने लगे क्योंकि वह जानते थे कि यशराज फिल्म्स कुछ सबसे बड़े प्रीमियर हाउसेज में से एक है और सिर्फ स्टार्स के साथ काम करता है।

‘I would steal numbers from people’s phones so I could send messages asking for work’ : How @ranveerofficial made it big in Bollywood pic.twitter.com/ZOElIPIJTa

— ThePrint (@ThePrintIndia) February 17, 2018