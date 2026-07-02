आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ भारत में शानदार प्रदर्शन के बाद अब 10 जुलाई को जापान के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की जापान रिलीज की घोषणा के साथ रणवीर सिंह ने वहां के दर्शकों के लिए एक खास वीडियो संदेश भी शेयर किया है।

रणवीर सिंह ने अपने संदेश में कहा, “जापान के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ‘धुरंधर’ अब आपके देश में रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म दमदार ड्रामा, जबरदस्त एक्शन, भावनाओं, भव्य पैमाने और रोमांचक कहानी से भरपूर एक शानदार सिनेमाई अनुभव लेकर आएगी। मैं आप सभी को बड़े पर्दे पर इस फिल्म का आनंद लेने के लिए दिल से आमंत्रित करता हूं। आप सभी को ढेर सारा प्यार और उम्मीद है कि सिनेमाघरों में आपसे मुलाकात होगी।”

‘धुरंधर’ का भारत में डंका

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक भारत में ‘धुरंधर’ ने 840.20 करोड़ का कलेक्शन किया है। जब्कि इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1,007.85 करोड़ रुपये है। वहीं बात अगर इसके वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की करें तो फिल्म ने 1,307.35 करोड़ कमाये हैं।

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वहीं ‘धुरंधर 2‘ ने भारत में 1,149.30 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1,813.39 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। ये फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म जापान में डंका बजाने वाली ‘आरआरआर’ और ‘दंगल’ क

‘आरआरआर’ ने जापान में कमाये सबसे ज्यादा

पिछले कुछ सालों में जापान भारतीय फिल्मों के लिए एक अहम विदेशी बाजार बनकर उभरा है, जहां कई भारतीय फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। सैकनिल्क के अनुसार, जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म अब भी ‘आरआरआर’ है। इस फिल्म ने वहां 2.42 अरब येन (करीब 139.79 करोड़ रुपये) का कारोबार किया था। इसके साथ ही ‘आरआरआर’ जापान में 2 अरब येन का आंकड़ा पार करने वाली पहली और अब तक की इकलौती भारतीय फिल्म बन गई है।

वहीं बात भारत की करें तो फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 900 से 950 करोड़ रुपये की कमाई की। जबकि दुनियाभर में फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 1,350 करोड़ रुपये पहुंचा।

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इन फिल्में ने भी जापान में किया अच्छा प्रदर्शन

जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में ‘आरआरआर’ के बाद दूसरा स्थान रजनीकांत की फिल्म ‘मुथु’ का है, जिसने 405 मिलियन येन (करीब 23.39 करोड़ रुपये) का बिजनेस किया। इसके बाद प्रभास की ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ ने 305 मिलियन येन (17.61 करोड़ रुपये), आमिर खान की ‘3 इडियट्स’ ने 170 मिलियन येन (9.81 करोड़ रुपये) और श्रीदेवी की ‘इंग्लिश विंग्लिश’ ने 160 मिलियन येन (9.24 करोड़ रुपये) की कमाई की।

इसके अलावा ‘द लंचबॉक्स’ (150 मिलियन येन/8.66 करोड़ रुपये), ‘साहो’ (131 मिलियन येन/7.56 करोड़ रुपये), ‘मगधीरा’ (130.1 मिलियन येन/7.51 करोड़ रुपये), ‘एंथिरन (रोबोट)’ (109.6 मिलियन येन/6.40 करोड़ रुपये) और ‘पुष्पा 2: द रूल’ (106 मिलियन येन/6.20 करोड़ रुपये) ने भी जापान में अच्छा बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन किया।