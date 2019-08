घुटनों के बल जाकर Ranveer Singh ने चूमा बूढ़ी महिला का हाथ, वीडियो हुआ वायरल

Ranveer Singh: रणवीर सिंह अपने लाखों-करोड़ों फैंस का दिल चुटकियों में जीत लेते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देख फैंस रणवीर सिंह की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। इस वीडियो में रणवीर सिंह सूट बूट पहने काफी स्टाइलिश दिखाई दे रहे हैं। लोगों की भीड़ के बीच घुसकर रणवीर सिंह अपने फैंस से मिलते जुलते और सेल्फीज लेते दिख रहे हैं। रणवीर सिंह को इस बीच एक बूढ़ी महिला भी मिलती हैं। भीड़ के नीचे की तरफ छिपी बैठी महिला को रणवीर सिंह देख लेते हैं। महिला व्हील चेयर पर बैठी होती है।

महिला को देख कर रणवीर सिंह भी नीचे उनके लेवल पर बैठ कर बातचीत करते हैं। रणवीर बूढ़ी महिला को अपने हाथ से पिंक रोज देते हैं। महिला रणवीर सिंह को इस बीच आशीर्वाद देती है। रणवीर सिंह महिला का हाथ पकड़ते हैं और पंजे से पंजा मिलाते हैं। इसके बाद रणवीर बूढ़ी महिला के हाथ को चूम लेते हैं। देखें ये दिल छू लेने वाला वीडियो:-

