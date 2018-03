सचिन तेंदुलकर को बायोपिक के लिए रणवीर सिंह ने दी शुभकामनाएं तो जवाब मिला- अपनी ऊर्जा से आप मुझे करते हैं नि:शब्द

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेच के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बायोपिक 26 मई को सिनेमाधरों में रिलीज होने वाली है। जिसके प्रमोशन में क्रिकेटर इन दिनों काफी बिजी है। इसमें उनकी जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं से दर्शक वाकिफ होंगे। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री से भी सचिन से इसी सिलसिले में मुलाकात की थी। बॉलीवुड भी उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यही वजह है कि सभी अपनी शुभकामनाएं उन्हें भेज रह हैं। इसी कड़ी में रणवीर सिंह का भी नाम जुड़ गया है।

रणवीर को अपने मस्तमौला अंदाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने मस्तीभरे अंदाज में सचिन को मैसेज दिया। शेयर की गई वीडियो में सिंह कहते हैं- लेडिज और जेंटलमैन सचिन ए बिलियन ड्रीम्स के लिए अब केवल तीन दिन बचे हैं। थिएटर स्टेडियम में बदलने वाले हैं। यह सबसे महान स्पोर्ट हीरो, स्पोर्ट लीजेंड में से एक के जीवन और समय को जानने का एक दुर्लभ अवसर है। हमारा हीरो, हमारा लीजेंड। आइए और उनकी फिल्म देखकर एक बार फिर से प्रेरित हो जाइए। इसके बाद एक्टर कहते हें- क्या खिलाड़ी है। क्या शानदार खिलाड़ी हैं। इसके बाद वो सचिन सचिन चिल्लाते हैं। वीडियो को उन्होंने कैप्शन दिया है- थिएटर्स सिनेमाघरों में बदलने वाले हैं। #sachinabilliondreams #3daystosachin

A billion rounds of applause for this video! You always leave me speechless with your energy levels @ranveerofficial. Thanks for your wishes https://t.co/SEAkt2txF0 — sachin tendulkar (@sachin_rt) May 24, 2017

एक्टर के वीडियो का जवाब देते हुए सचिन तेंदुलकर ने ट्विट किया- इस वीडियो को एक बिलियन तालियां। अपनी ऊर्जा के स्तर से तुम हमेशा मुझे नि: शब्द कर देते हो रणवीर सिंह। अपनी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि क्रिकेट हमारे देश में एक धर्म की तरह माना जाता है। इसी वजह से फिल्म के संगीतकार एआर रहमान ने सचिन सचिन नाम के एंथम को फिल्म में शामिल किया है। इस गाने में सुनाई देने वाली आवाज क्रिकेटर के असली फैंस की है जो उन्हें पिच पर देखकर उनका नाम चिल्लाते हैं।

Honoured n privileged to interview the one n only ,d legend @sachin_rt .Dre is so much to learn frm ur journey sir. pic.twitter.com/e2DI1I5DOR — Rakul Preet (@Rakulpreet) May 21, 2017

Alls best 4 #SachinABillionDreams @sachin_rt .what a story to tell ! its surely goin to inspire billions pic.twitter.com/3R96IaGcgk — Rakul Preet (@Rakulpreet) May 21, 2017

हाल ही में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने लेजेंड्री क्रिकेटर का इंटरव्यू लिया। इसी वजह से वो सातवें आसमान पर हैं। अपनी इस खुशी को ट्विटर पर जाहिर करते हुए रकुल ने कहा- द लीजेंड सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लेकर सम्मानित और गौरान्वित महसूस कर रही हूं। आपकी यात्रा से सीखने के लिए बहुत कुछ है सर। अपने दूसरे ट्विट में उन्होंने कहा- #SachinABillionDreams के लिए शुभकामनाएं सर। आप जो कहानी बताने जा रहे हैं वो अरबों लोगों को प्रेरित करेगी।

