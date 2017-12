…जब दीपिका पादुकोण के पिता से मिले बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह

@deepikapadukone talks about her father Prakash Padukone At the Prakash- Dravid Center for Sports ( PDCSE) Wish them luck And comments your thought below. #deepikapadukone #prakashpadukone #thepadukones #sportcenter #sport #india #bangalore

A post shared by deepikapadukone_myqueen (@deepikapadukone_slay) on Dec 17, 2017 at 11:34am PST