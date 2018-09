दीपिका से शादी को लेकर सवाल का रणवीर सिंह ने दिया मजेदार जवाब, देखें वीडियो

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को लेकर लंबे वक्त से खबरें चल रही हैं कि जल्द ही दोनों शादी कर सकते हैं। ऐसे में रणवीर दीपिका के फैन्स इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर कब वह दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ऐसे में रणवीर के एक दोस्त ने उनसे सीधे एक सवाल पूछ लिया कि वह शादी कब कर रहे हैं। ऐसे में रणवीर सिंह का रिएक्शन देखने वाला था।

कॉमेडियन तनमय रणवीर सिंह के अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो किया। लाइव के दौरान उन्होंने रणवीर को भी अपने साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ले लिया। इस बीच तनमय ने सब लोगों के सामने रणवीर से उनकी शादी के बारे में सवाल पूछ लिया। तनमय ने रणवीर से कहा- तुम शादी कब कर रहे हो। ऐसे में रणवीर ने रिएक्शन देते हुए कहा- ‘अबे चल।’ रणवीर इस रिएक्शन के बाद अचानक हंस पड़े।

Updates | P1: Ranveer Singh and Tanmay Bhat joined instagram Live Chat

“for y’all wondering why I am being this way I am pulling his leg this is just our equation wheneverhe does respond he is always warm and great “- Tanmay talk about the comments he leaves under RS’s posts pic.twitter.com/Xf0eNlvnqz

— Ranveer Singh TB (@RanveerSinghtbt) September 9, 2018