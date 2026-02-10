रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद अब बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भी धमकी मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर एक वॉयस नोट भेजा गया, जिसमें उनसे करोड़ों रुपये की मांग की गई है। गौरतलब है कि रणवीर सिंह अपनी पिछली फिल्म ‘धुरंधर’ के ऑल-टाइम हाइएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनने के बाद से ही लाइमलाइट में हैं।

धमकी मिलने के बाद इस पूरे मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को दी गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस धमकी भरा वॉयस नोट भेजने वाले शख्स की पहचान और लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

हालांकि, अब तक रणवीर सिंह या उनकी टीम की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि अभिनेता के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।”

आईएएनएस ने इस घटना की जानकारी दी है, जिसमें लिखा है- “फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें करोड़ों रुपये की मांग की गई है। मुंबई पुलिस ने अभिनेता के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और धमकी भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है।”

इससे पहले 31 जनवरी को देर रात, मशहूर निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर पांच राउंड फायरिंग हुई थी। उस समय रोहित शेट्टी घर पर ही मौजूद थे। हालांकि, फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुणे से पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।