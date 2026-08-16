‘धुरंधर’ की सफलता के बाद रणवीर सिंह के फैंस अब उनकी नई फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उनके चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, अभिनेता की नई सर्वाइवल फिल्म ‘प्रलय’ की शूटिंग आज से शुरू हो गई है। अनन्या बिड़ला के बिड़ला स्टूडियोज, हंसल मेहता और साहिल सैगल की ट्रू स्टोरी फिल्म्स और मां कसम फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं।

क्या होगी ‘प्रलय’ की कहानी

‘प्रलय’ की कहानी दुनिया के खत्म होने और इंसानियत के अस्तित्व की लड़ाई पर आधारित है। रणवीर सिंह इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हुई है। बता दें कि ‘धुरंधर’ और ‘धुरंध- द रिवेंज’ के बाद रणवीर सिंह की यह अगली बड़ी फिल्म है। दोनों फिल्मों की सफलता के बाद रणवीर एक बार फिर कुछ अलग और बड़े स्तर की कहानी लेकर आ रहे हैं। खास बात यह है कि रणवीर फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ बतौर प्रोड्यूसर भी जुड़े हैं।

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अनन्या बिड़ला के लिए ‘प्रलय’ सिनेमा में कुछ नया और बड़े स्तर पर करने की कोशिश है। वहीं, हंसल मेहता और साहिल सैगल की ट्रू स्टोरी फिल्म्स भी ऐसी कहानी पेश करना चाहती है, जो दर्शकों को अलग अनुभव दे। फिल्म में ‘लोकाह’ से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। ‘प्रलय’ का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, जिन्होंने हंसल मेहता के साथ ‘स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी’ का सह-निर्देशन किया था। वह ‘लूटेरे’ के निर्देशन के लिए भी जाने जाते हैं।

मुंबई की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म दुनिया के सामने खड़े एक बड़े संकट के बीच इंसान के संघर्ष, हिम्मत और जिंदा रहने की कोशिश को दिखाएगी। फिल्म में बड़े एक्शन और शानदार विजुअल्स के साथ भावनात्मक कहानी भी देखने को मिलेगी। फिल्म की शूटिंग मुंबई और उसके आसपास असली लोकेशंस पर की जा रही है। मेकर्स का कहना है कि इससे फिल्म में ज्यादा रियलिटी और गहराई देखने को मिलेगी।

‘प्रलय’ की शूटिंग शुरू होने से पहले कई महीनों तक इसकी तैयारी और टेक्निकल काम किया गया है। बड़े स्तर पर बन रही इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक माना जा रहा है।

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