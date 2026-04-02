रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर 2’ की सफलता का जश्न मना रहे हैं। ये फिल्म दिसंबर 2025 में आई ‘धुरंधर’ का दूसरा पार्ट है। फिल्म में रणवीर को भारत का एक अंडरकवर एजेंट दिखाया है, जो अपने देश के दुश्मनों को खत्म करने एक मिशन के लिए पाकिस्तान जाता है। ये तो रील लाइफ की बात है लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि रणवीर का पाकिस्तान से रियल लाइफ कनेक्शन भी है।

जी हां! फिल्म में हमजा का किरदार निभाने वाले रणवीर सिंह का पाकिस्तान से जुड़ा एंगल इन दिनों चर्चा में है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल, रणवीर सिंह का संबंध 40 के दशक की मशहूर अदाकारा चांद बर्क से है, जो रिश्ते में उनकी दादी लगती थीं। कहा जाता है कि एक्टिंग का हुनर उन्हें विरासत में मिला है। चांद बर्क अपने दौर की जानी-मानी एक्ट्रेस थीं और अपनी खूबसूरती डांस के लिए खास पहचान रखती थीं।

2 फरवरी 1932 को एक ईसाई परिवार में जन्मीं चांद बर्क का शुरुआती जीवन ज्यादा चर्चा में नहीं रहा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, उनका संबंध अविभाजित भारत के एक परिवार से था, जहां से उनके भाई सैमुअल मार्टिन बर्क आगे चलकर पाकिस्तान के राजदूत बने। देश के बंटवारे के बाद चांद बर्क मुंबई आ गईं और यहीं से उन्होंने अपने करियर को नई दिशा दी।

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उन्होंने 1946 में फिल्म कहां गए से अपने अभिनय की शुरुआत की। बाद में उन्होंने लाहौर में बनी कई फिल्मों में भी काम किया। अपने शानदार डांस के चलते उन्हें पंजाब की डांसिंग लिली कहा जाने लगा। हालांकि, विभाजन के बाद उन्हें फिर से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

राज कपूर की फिल्म में नजर आई थीं रणवीर की दादी

यहीं पर राज कपूर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म ‘बूट पॉलिश’ (1954) में मौका दिया। इस फिल्म के जरिए चांद बर्क को हिंदी सिनेमा में नई पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने हिंदी और पंजाबी फिल्मों में कई यादगार किरदार निभाए, जिनमें ‘बसंत बहार’, ‘अदालत’, ‘लजवंती’ और ‘श्रवण कुमार’ जैसी फिल्में शामिल हैं।

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पर्सनल लाइफ में आए उतार-चढ़ाव

उनकी निजी जिंदगी भी उतार-चढ़ाव से भरी रही। उन्होंने पहले फिल्ममेकर निरंजन से शादी की, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और 1954 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने बिजनेसमैन सुंदर सिंह भवनानी से शादी की। उनके बेटे जगजीत सिंह भवनानी आगे चलकर एक सफल बिजनेसमैन बने और वही रणवीर सिंह के पिता हैं।

28 दिसंबर 2008 को 76 साल की उम्र में चांद बर्क का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है और उसी का एक चमकता उदाहरण हैं रणवीर सिंह, जो आज बॉलीवुड के सबस प्रतिभाशाली अभिनेताओं में गिने जाते हैं।