फिल्म ‘डॉन 3’ को छोड़ने के बाद एक्टर रणवीर सिंह लगातार चर्चाओं में हैं। एक्टर ने अपनी अगली फिल्म के रिलीज तक मीडिया से दूरी बनाने का फैसला लिया। ‘डॉन 3’ से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर भी एक्टर की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था। अब एक्टर को हंसल मेहता के ऑफिस से निकलते देखा गया।

जिसके बाद फिल्म ‘प्रलय’ में उनकी एंट्री की चर्चा और तेज हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर रणवीर सिंह को लेकर चर्चा तेज है कि वो एक जॉम्बी एपोकैलिप्स थ्रिलर फिल्म ‘प्रलय’ में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि मेकर्स या एक्टर की तरफ से इस अफवाह पर अब तक कोई सफाई सामने नहीं आई है।

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‘डॉन 3’ कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार एक्टर रणवीर सिंह को हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर देखा गया। यहां वो ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए। उन्होंने काली कैप और काला मास्क पहन रखा था, जिससे उनका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। अभिनेता को ट्रू स्टोरी फिल्म्स एलएलपी के ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखा गया। यह एक नया प्रोडक्शन हाउस है जिसे हंसल मेहता और साहिल सहगल ने शुरू किया है।

चर्चा है कि यही प्रोडक्शन हाउस ‘प्रलय’ को समर्थन दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता के बेटे जय मेहता कर रहे हैं, जिन्हें 2020 की चर्चित सोनीलिव सीरीज ‘स्कैम 1992’ के सह-निर्देशन के लिए जाना जाता है। इस लोकप्रिय पीरियड फाइनेंशियल थ्रिलर को जय ने अपने पिता हंसल मेहता के साथ मिलकर निर्देशित किया था।

हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा भी नजर आए। माना जा रहा है कि वह ‘प्रलय’ की स्टारकास्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। मुकेश छाबड़ा पहले भी रणवीर सिंह के साथ शानदार काम कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म ‘धुरंधर’ और इसकी सीक्वल ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ के लिए भी कलाकारों का चयन किया था। इन फिल्मों की दमदार स्टारकास्ट को काफी सराहना मिली थी, जिसके बाद अब ‘प्रलय’ को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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‘डॉन 3’ कंट्रोवर्सी के दौरान फिल्म संगठन FWICE ने एक्टर के खिलाफ नॉनकोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया था। जिस वजह से फिल्म प्रलय के लिए काफी मुश्किलें बढ़ गई थीं। ‘डॉन 3’ के मेकर्स का दावा था कि रणवीर ने ‘डॉन 3’ को उस समय छोड़ दिया था, जब फिल्म की विदेश में शूटिंग शुरू होने में सिर्फ तीन हफ्ते बाकी थे।

इसके बाद Federation of Western India Cine Employees (FWICE) ने अपने 4 लाख से ज्यादा सदस्यों से अपील की थी कि वे रणवीर सिंह के साथ काम न करें। संगठन का कहना था कि जब तक रणवीर पर्सनली इस मामले को सुलझाने के लिए फरहान अख्तर और रितेश सिदवानी की प्रोडक्शन कंपनी एक्सल एंटरटेनमेंट के लोगों से मुलाकात नहीं करते, तब तक यह निर्देश लागू रहेगा।