बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म को बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी पर खूब पसंद किया गया। आदित्य धर की निर्देशित धुरंधर का सीक्वल आज यानी 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुका है। रणवीर एक्टिंग करियर में अलग-अलग बेहतरीन किरदारों के लिए जाने जाते हैं। धुरंधर 2 से पहले आपको उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों को ओटीटी पर देखना चाहिए, जिसमें एक्टर के किरदार तारीफ के काबिल है। आइए इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं।

गुंडे फिल्म

साल 2014 में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह स्टारर गुंडे फिल्म रिलीज हुई थी। लोगों ने इस मूवी को काफी पसंद किया था। गुंडे के अवतार में रणवीर का लुक लोगों को काफी पसंद आया था। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं।

लेडीज वर्सेज रिकी बहल

साल 2011 में आई लेडीज वर्सेज रिकी बहल में रणवीर सिंह के किरदार को खूब पसंद किया गया। फिल्म में उन्होंने ठगी करने वाले का रोल निभाकर सभी को अपना टैलेंट दिखाया। यह मूवी भी नेटफ्लिक्स पर है, और इसे रणवीर की बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में जरूर शामिल किया जाता है।

पद्मावत

2018 में रिलीज हुई पद्मावत में दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह भी नजर आए थे। इसमें उन्होंने खिलजी का रोल निभाया था। फिल्म में एक्टर के किरदार को खूब पसंद किया गया था। ये फिल्म एक्टर के करियर के लिए भी फायदेमंद साबित हुई थी। खास बात है कि इसे भी नेटफ्लिक्स पर घर बैठे देख सकते हैं।

धुरंधर

रणवीर सिंह का किरदार धुरंधर फिल्म में भी खूब सराहा गया। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मोर्चे पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। आदित्य धर की निर्देशित फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। गौर करने की बात है कि रणवीर ने अपने रोल से फिल्म में जान फूंकने का काम किया था।

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फिल्म 83

साल 2021 में रिलीज हुई 83 मूवी को खूब पसंद किया गया था। इसमें रणवीर सिंह ने कपिल देव का रोल निभाया था। कबीर खान की निर्देशित इस मूवी में भारत के 1983 वर्ल्ड कप जीत की कहानी को बयां किया गया। रणवीर की यह मूवी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए।