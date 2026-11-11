‘धुरंधर’ स्टार रणवीर सिंह के नाना डॉ. राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। परिवार के मुताबिक, उन्होंने दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के दौरान अंतिम सांस ली। उनके निधन से परिवार में शोक का माहौल है। रणवीर सिंह की कजिन सौम्या हिंगोरानी ने सोशल मीडिया के जरिए उनके निधन की खबर की पुष्टि की।

सौम्या ने मंगलवार की रात कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जिसके साथ उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, ’96 साल की उम्र में उन्होंने एक शानदार जिंदगी जी। मेरे दादू डॉ. राम दिवाली के दिन शांति से हमें छोड़कर अपनी पत्नी यानी मेरी दादी के पास चले गए। उन्होंने जाने के लिए इससे ज्यादा शुभ समय नहीं चुना होता। दिन का सुनहरा समय और लक्ष्मी पूजा का मौका। मुझे यकीन है कि दोनों अपनी कुर्सियों पर बैठकर व्हिस्की पी रहे होंगे और हमें साथ देखकर खुश हो रहे होंगे। दुनिया के सबसे अच्छे दादू बनने के लिए शुक्रिया। आपने हमें सब कुछ दिया, मेरे लिए थोड़ी आइसक्रीम बचाकर रखना। जब तक हम दोबारा साथ डांस नहीं करते, हरि ओम।’

रणवीर सिंह का अपने नाना डॉ. राम हिंगोरानी के साथ बेहद खास रिश्ता था। अभिनेता अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों की झलकियां साझा करते रहते थे। साल 2023 में फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के प्रमोशन के दौरान भी रणवीर ने नाना का एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया था।

“Nana is peak rocky-ism💣🔥 93 and rockying.” – Via Ranveer Singh Instagram



SOOO CUTEEE!!! 🥺❤️



– Ranveer Singh with his grandfather 💕 pic.twitter.com/3hhlApOaSZ — Ranveer Singh TBT (@Ranveertbt) August 2, 2023

इस वीडियो में 93 साल की उम्र में भी उनके नाना फिल्म के सुपरदिट गाने ‘व्हाट झुमका’ पर पूरे जोश के साथ डांस करते दिखाई दिए थे। उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया था। हालांकि अब एक्टर ने उनकी मौत से जुड़ा कोई पोस्ट या जानकारी शेयर नहीं की है।