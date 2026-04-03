शेफाली ने इंस्टाग्राम पर 2016 के स्क्रीन अवॉर्ड्स का वीडियो शेयर किया, जब उन्हें जोया अख्तर की फिल्म ‘दिल धड़कने दो’ के लिए बेस्ट एन्सेम्बल कास्ट अवॉर्ड मिला था। वीडियो में देखा गया कि रणवीर सिंह, जो फिल्म में उनके बेटे का किरदार निभा रहे थे, उन्हें स्टेज तक लेकर गए। फिर रणवीर ने शेफाली के साथ फिल्म के गाने पर भांगड़ा किया और अचानक उन्हें उठा लिया, जिससे शेफाली पूरी तरह चौंक गईं।

रणवीर की पत्नी दीपिका पादुकोण भी दर्शक सीट पर मुस्कुराती और तालियां बजाती दिखीं।

शेफाली ने लिखा कि उनकी पहली मुलाकात रणवीर से दिल धड़कने दो की शूटिंग से पहले भी कुछ ऐसी ही रही। उन्होंने कहा कि डांस रिहर्सल के दौरान रणवीर ने अचानक उन्हें उठाकर कहा, “शेफू, चलो एक जबरदस्त फिल्म बनाते हैं।” इसके बाद दोनों ने टीम की तरह काम किया। उन्होंने रणवीर की ईमानदारी, भावनाओं की सच्चाई और टीम भावना की खूब सराहना की।

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शेफाली ने आगे बताया कि फिल्म रिलीज़ के बाद रणवीर चुपके से थिएटर में उनके काम की तारीफ करने आए। उन्होंने रणवीर की अभिनय क्षमता की भी तारीफ की और कहा कि चाहे वह बाजीराव मस्तानी, 83, पद्मावत, या धुरंधर जैसी फिल्मों में हों, उनका प्रदर्शन हमेशा सहज, सटीक और भावपूर्ण होता है।

शेफाली ने पोस्ट के अंत में रणवीर की तारीफ करते हुए लिखा, “रणवीर साफ दिल के हैं, और यही उनकी जादूगरी का कारण है।”

रणवीर सिंह ने कमेंट में लिखा, ”मेरे पास शब्द नहीं हैं, शेफू।”

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