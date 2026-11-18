अभिनेता रणवीर सिंह ने मेन्स स्किनकेयर ब्रांड लॉन्च किया है। उन्होंने boAt के सह-संस्थापक अमन गुप्ता के साथ मिलकर ये ब्रांड शुरू किया है, जिसका नाम H.I.M (Handsome Indian Man) है। ये ब्रांड पुरुषों की त्वचा और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस ब्रांड और पार्टनरशिप की जानकारी दी है।

H.I.M का विज्ञापन काफी मजेदार है, जिसकी शुरुआत एक बोल्ड लाइन ‘ना तेरी मां की, ना तेरी बहन के’ से होती है। इसके बाद कहा जाता है, ‘ना किसी काली बोतल का गुलाबी झूठ।’ विज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया है कि पुरुषों की त्वचा की जरूरतें अलग होती हैं और उनके लिए खास प्रोडक्ट्स होने चाहिए।

‘धुरंधर’ एक्टर रणवीर सिंह विज्ञापन में H.I.M के प्रोडक्ट्स बनाने के पीछे की सोच बताई है। उनका कहना है कि इस ब्रांड का मकसद ‘देसी मर्दों’ के लिए स्किनकेयर प्रोडक्ट्स तैयार करना है। विज्ञापन में बताया गया है कि इन प्रोडक्ट्स को भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके फॉर्मूले की जांच भारतीय सड़कों, प्रदूषण और बदलते मौसम जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखकर की गई है। वहीं, विज्ञापन में रणवीर सिंह के साथ नजर आ रहे अमन गुप्ता प्रोडक्ट्स की रेंज और उनकी बनावट के बारे में बताते हैं।

रणवीर के नए ब्रांड पर सोशल मीडिया के रिएक्शन

सोशल मीडिया पेज द इंडियन मीम पेज ने इंस्टाग्राम पर रणवीर के ब्रांड लॉन्च इवेंट की झलक की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “रणवीर सिंह अब एंटरप्रेन्योर के रूप में भी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। अभिनेता ने boAt के सह-संस्थापक अमन गुप्ता के साथ हाथ मिलाया है। दोनों ने मिलकर पुरुषों की स्किनकेयर और पर्सनल केयर ब्रांड H.I.M (Handsome Indian Man) लॉन्च किया है। यह ब्रांड खासतौर पर भारतीय पुरुषों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

H.I.M की शुरुआत आठ प्रोडक्ट्स के साथ हुई है, जिनमें स्किनकेयर, सनस्क्रीन, हेयरकेयर और बॉडी केयर से जुड़े प्रोडक्ट शामिल हैं। इन्हें भारतीय पुरुषों की त्वचा, यहां के मौसम और उनकी रोजमर्रा की जीवनशैली को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ब्रांड ने अपनी खास IN·XT™ टेक्नोलॉजी भी पेश की है।

इस साझेदारी में रणवीर सिंह अपनी लोकप्रियता और अमन गुप्ता अपने बिजनेस अनुभव के साथ आए हैं। बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने के बाद रणवीर अब बिजनेस की दुनिया में भी कदम बढ़ा रहे हैं।

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हिम के लॉन्च पर पहुंचे युवराज दुआ

युवराज दुआ जो रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ के उज्जैर बलोच की एक्टिंग करने के बाद छा गए। वो भी इस रणवीर के ब्रांड लॉन्च में पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो रणवीर के गले लगते दिख रहे हैं। साथ ही दोनों को पुशअप करते हुए भी देखा जा सकता है। अपने इस पोस्ट के कैप्शन में युवराज ने लिखा है, “ओह ताड़ लो जितना ताड़ना है, देखने की चीज है बड़ी मेहनत से बनाई है रणवीर सिंह साहब ने सभी हैंडसम इंडियन मेन के लिए।” @him.science”

रणवीर सिंह सिर्फ अभिनेता ही नहीं हैं, बल्कि वह बिजनेस और निवेश की दुनिया में भी सक्रिय हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई कंपनियों और स्टार्टअप्स में निवेश किया है। उनकी कमाई के स्रोतों में फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस वेंचर भी शामिल हैं।

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एक्टिंग के साथ-साथ कई बिजनेस से जुड़े हैं रणवीर सिंह

ये पहली बार नहीं है जब रणवीर सिंह ने किसी ब्रांड में निवेश किया हो। रणवीर सिंह हेल्थ, फिटनेस, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी और पर्सनल केयर जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश करके भी अपनी पहचान बना रहे हैं।

रणवीर सिंह सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड Bold Care के को-फाउंडर हैं। साल 2023 में वह इस ब्रांड से जुड़े थे और इसमें निवेश करने के साथ इसके प्रचार में भी अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा, उन्होंने निकुंज बियानी के साथ मिलकर प्रोटीन और हेल्थ स्नैक्स ब्रांड SuperYou की शुरुआत की। इस ब्रांड के तहत प्रोटीन वेफर्स और प्रोटीन बार जैसे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। रणवीर ने साल 2024 में अमन गुप्ता की कंपनी boAt में भी निवेश किया था। वह इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर भी रह चुके हैं।

रणवीर सिंह की दिलचस्पी म्यूजिक में भी रही है। साल 2019 में उन्होंने नवजार ईरानी के साथ मिलकर अपना म्यूजिक लेबल IncInk शुरू किया था। इसका मकसद नए रैप और हिप-हॉप कलाकारों को मंच देना था। इसके अलावा, वह ABD Maestro के बिजनेस और क्रिएटिव पार्टनर हैं। इस कंपनी के तहत Rangeela Vodka और YELLO Designer Whisky जैसे ब्रांड लॉन्च किए गए हैं। अब रणवीर ने अमन गुप्ता के साथ मिलकर पुरुषों के स्किनकेयर और पर्सनल केयर ब्रांड H.I.M (Handsome Indian Man) की शुरुआत की है।