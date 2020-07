Ranveer Singh, Arjun Kapoor, Karan Johar: करण जौहर अपने चैट शो कॉफी विद करण में स्टार-सेलेब्स को बुला कर कॉफी पिलाने के साथ-साथ खूब मस्ती मजाक करते हैं वहीं इंटरव्यू चैट के दौरान करण अपने सेलेब्स फ्रेंड्स के साथ दूसरे एक्टर्स की खूब खिल्ली भी उड़ाते हैं। एक वीडियो कमाल आर खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।

इस वीडियो की वजह से केआरके रणवीर सिंह, करण जौहर और अर्जुन कपूर से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। वीडियो में करण जौहर अर्जुन और रणवीर के साथ रैपिड फायर राउंड खेलते दिखाई देते हैं। रैपिड फायर में रणवीर से कऱण सवाल करते हैं- ‘आपके हिसाब से आइकॉनिक खान कौन है?’ तो रणवीर सिंह कमाल आर खान का नाम लेते हैं। इसके बाद (रणवीर, करण औऱ अर्जुन) तीनों ठहाका मार कर हंस पड़ते हैं।

इसके बाद रणवीर बगल में बैठे अर्जुन के साथ मजाक करते हुए कहते हैं- ‘यू आर टु रुपीज पर्सन’। कमाल आर खान इस लाइन के लिए मशहूर हैं। ऐसे में रणवीर सिंह केआरके की एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अर्जुन कपूर भी बोल पड़ते हैं- ‘अगर अर्जुन कपूर एक्टर बन सकते हैं तो कोई भी एक्टर बन सकता है।’

1)Yes dear @arjunk26 I was 100% right but unfortunately you didn’t understand it at time.

2) Karan was laughing that day but he is crying today coz he underestimated me.

3) @RanveerOfficial you are clever boy and you said 100% right.

4) I don’t forget till my mission is complete. pic.twitter.com/fM5JHAmPK4

— KRK (@kamaalrkhan) July 5, 2020