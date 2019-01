Ranveer singh Gully boy Hindi Remake of 8 Mile: रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म ‘गली बॉय’ के पोस्टर रिलीज हो चुके हैं। फिल्म का ट्रेलर बुधवार यानि 9 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने नया पोस्टर रिलीज कर फिल्म के ट्रेलर की तारीख का ऐलान किया था। हालांकि ऐसा लगता है कि ट्रेलर रिलीज से पहले ही रणवीर सिंह की फिल्म विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म के पोस्टर और टीजर के सामने आने के बाद लोग इसे सोशल मीडिया पर हॉलीवुड फिल्म ‘8 माइल’ की कॉपी बता रहे हैं।

ट्विटर पर तमाम यूजर्स ‘गली बॉय’ और ‘8 माइल’ के बीच की कॉमन बातें बता कर रणवीर सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- ”मैं पूरी तरह से इस बात की तारीफ करता हूं कि एक रियल आर्टिस्ट पर फिल्म बना रहे हैं। लेकिन आप लोग नकल करना बंद कर दें। फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जो एमेनेम की फिल्म 8 माइल से मिलते हैं।” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- ”मुझे रणवीर सिंह पसंद हैं लेकिन लगता है कि फिल्म की कहानी चोरी करेंगे।” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि 8 माइल का हिंदी वर्जन हमें गली बॉय के रूप में देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर लोग ‘गली बॉय’ के पोस्टर के संग इस तरह की बातें लिख रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर रणवीर सिंह या मेकर्स की ओर से क्या बयान आता है।

देखें लोगों के रिएक्शन्स-

Reminded me of Eminem’s 8 Mile.. Hope it’s just the Rap that’s the similarity.. #GullyBoyhttps://t.co/C2zlSpGmJL

