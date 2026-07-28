रणवीर सिंह की फैन फॉलोइंग ‘धुरंधर’ के बाद कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त रणवीर अपनी पत्नी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ अपने दूसरे बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़की फैन उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रणवीर उन्हें याद दिलाते हैं कि वो दो बच्चों के पिता बनने वाले हैं।

दरअसल रणवीर सिंह ने मुंबई में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान अपनी मजेदार बात से सभी का दिल जीत लिया। मुंबई के एक कॉफी आउटलेट पर अपने ब्रांड सुपर यू के प्रमोशन के दौरान रणवीर कुछ देर के लिए काउंटर के पीछे पहुंचे और अपनी कॉफी बनाने की कला भी दिखाई।

इसी दौरान एक फैन ने उनकी जमकर तारीफ की और उनसे मजाकिया अंदाज में फ्लर्ट करने लगी। इस पर रणवीर ने हंसते हुए कहा, “इतना फ्लर्ट कर रही है, कॉलेज के दिन याद आ गए। दो बच्चे का बाप बनने वाला हूं यार मैं।”

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फैंस ने एक और दिलचस्प बात नोटिस की। रणवीर जब अपने बच्चों का जिक्र कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी उंगलियां भी क्रॉस की थीं, जिसे लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। लोगों ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनकी पर्सनल लाइफ पर किसी की नजर लगे। वहीं कुछ ने इसे क्यूट जेस्चर बताया।

During a Starbucks promo shoot, a few fangirls asked Ranveer Singh some questions. He was answering them normally, but the moment he said, "Main do bachchon ka baap banne wala hoon," the way he crossed his fingers was so wholesome. 🥹❤️ pic.twitter.com/4uWiWn6iEV — ` (@broskyxn) July 28, 2026

कभी स्टारबक्स में काम करते थे रणवीर

बता दें कि इवेंट के दौरान रणवीर ने अपनी पुरानी यादें भी शेयर कीं। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब वह स्टारबक्स के एक स्टोर में काम किया करते थे। उन्होंने कहा, “जिंदगी के सबसे अच्छे दिन एक शानदार कॉफी से शुरू होते हैं। इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं स्टारबक्स में काम किया करता था।”

यह भी पढ़ें: ‘धुरंधर’ ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया: रणवीर सिंह ने बिजनेस फाउंडर से बताया- अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा मुश्किल था हमजा का रोल

दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं दीपिका-रणवीर

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इसी साल अपने दूसरे बच्चे की खुशखबरी शेयर की थी। दोनों ने एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उनकी बेटी दुआ पॉजिटिव प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े नजर आ रही थी। इस कपल ने सितंबर 2024 में अपनी पहली संतान, बेटी दुआ का स्वागत किया था।