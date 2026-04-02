Chetak Screen Awards 2026: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स: 5 अप्रैल को मुंबई में होने वाले चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स से पहले, आइए 2011 के स्क्रीन अवॉर्ड्स के एक यादगार पल को याद करते हैं। 17वें स्क्रीन अवॉर्ड्स में रणवीर सिंह ने अपने करियर का एक अहम मोड़ देखा, जब उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म ‘बैंड बाजा बारात’ के लिए ‘मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर (मेल)’ का अवॉर्ड भावुक होकर स्वीकार किया।

उस समय मंच पर करण जौहर, शाहरुख खान और शाहिद कपूर मौजूद थे। अवॉर्ड लेते समय भावुक नजर आए रणवीर सिंह ने कहा, “मुझे माफ करें दोस्तों, यह पल मेरे लिए बहुत खास है। मैं बचपन से अभिनेता बनना चाहता था और आज यहां खड़े होकर इन सभी के साथ मंच साझा करना मेरे लिए किसी सपने जैसा है। आदित्य सर, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। यह अवॉर्ड ‘बैंड बाजा बारात’की पूरी टीम के लिए है, आप सब बहुत खास हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मम्मी, पापा और मेरी प्यारी बहन रितिका-मैं जो कुछ भी करता हूं, आप सबको गर्व महसूस कराने के लिए करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं वादा करता हूं कि अभी बहुत कुछ बाकी है।” दर्शकों में बैठे सलमान खान भी उनके शब्दों से प्रभावित नजर आए।

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जैसे ही रणवीर अपना भाषण खत्म कर मंच से जाने लगे, शाहरुख खान ने उन्हें रोक लिया और अपने खास अंदाज में माहौल हल्का कर दिया। उन्होंने मजाक में कहा, “कहां जा रहे हो? क्यों रो रहे हो? अब तुम आ गए हो, तो हमारा क्या होगा?” फिर उन्होंने रणवीर को गले लगाने के लिए बुलाया और कहा कि वे एक शानदार और खूबसूरत अभिनेता हैं।

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इसके बाद शाहरुख खान ने रणवीर से एक खास इच्छा जताई-“हम सब बैकस्टेज बात कर रहे थे, हमें ‘Ainvayi Ainvayi’ का हुक स्टेप सिखाओ।”

इसके बाद मंच पर मौजूद सभी सितारे रणवीर के साथ उनके डेब्यू गाने के सिग्नेचर स्टेप पर डांस करते नजर आए, जिसने इस पल को और भी यादगार बना दिया।