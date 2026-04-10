भारतीय सिनेमा के लिए एक नया अध्याय लिखते हुए रणवीर सिंह ने ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनकी फिल्म धुरंधर: द रिवेंज ने हिंदी वर्जन में ही ₹1000 करोड़ नेट का आंकड़ा पार कर लिया है और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इस रिकॉर्ड के साथ रणवीर सिंह हिंदी सिनेमा में ₹1000 करोड़ क्लब तक पहुंचने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं।

यह उपलब्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के बदलते स्केल का संकेत है। आदित्य धर एक निर्देशक के तौर पर याद किए जाएंगे और ये फिल्म आने वाले वक्त में कल्ट फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो सकती है।

जिस तरह आमिर खान ने ‘गजनी’ के जरिए ₹100 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी, उसी तरह रणवीर ने अब ₹1000 करोड़ क्लब का दरवाजा खोल दिया है। यह उन्हें नए दौर के सिनेमा का चेहरा और लीडर साबित करता है।

फिल्म की इस जबरदस्त सफलता के पीछे रणवीर सिंह का शानदार अभिनय है। उन्होंने फिल्म में हमज़ा और जसकीरत दो अवतार में दिखे हैं, जिनमें उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने सराहा है। क्रिटिक्स इसे उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ काम मान रहे हैं।

हिंदी फिल्मों में अब तक सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में ये शामिल हैं:

जवान (हिंदी वर्जन- ₹640+ करोड़)

पठान (हिंदी वर्जन- ₹540+ करोड़)

गदर 2 (हिंदी वर्जन- ₹525+ करोड़)

धुरंधर 2 में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन जैसे सितारे हैं।