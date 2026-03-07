सेलेब्रिटी शादियों में अक्सर अंदर की तस्वीरों के साथ-साथ पैपराजी की भागदौड़ और अफरा-तफरी भी देखने को मिलती है। कई बार फोटोग्राफर सड़क पर रात गुजारते हैं और कभी-कभी अच्छी तस्वीर के लिए बहस तक हो जाती है। लेकिन दो शादियां ऐसी भी रहीं, जहां माहौल हैरान कर देने वाला शांत और व्यवस्थित था। रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण की 2018 की शादी और अनंत अंबानी-राधिका मर्चेंट की 2024 की शादी।

रणवीर और दीपिका ने इटली के लेक कोमो में शादी की थी, जहां दो अलग-अलग रीति-रिवाजों से समारोह हुआ। पहले पारंपरिक कोंकणी शादी और फिर सिंधी रीति से विवाह। इसके बाद भारत में कई भव्य रिसेप्शन आयोजित किए गए, जिनमें बॉलीवुड और बिजनेस जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुईं।

हाल ही में पैपराजो स्नेहकुमार जाला ने हिंदी रश से बातचीत में बताया कि इस शादी को कवर करना उनके लिए बेहद खास अनुभव था। उन्होंने कहा कि रणवीर और दीपिका हमेशा पापराज़ी के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं।

दीपिका-रणवीर ने शादी में खिलाया था 5 स्टार होटल का खाना

उन्होंने कहा, “दोनों बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। हर इवेंट में पापराज़ी के लिए पोज देते हैं। जब मैं इंडस्ट्री में नया था, तब उनकी शादी कवर करने गया था। उन्होंने पापराज़ी के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और हर रिसेप्शन में मीडिया का खास ख्याल रखा। हमें 5 स्टार होटल का बढ़िया खाना और मिठाइयां परोसी गईं। इंतजाम इतने अच्छे थे कि उनकी शादी कवर करना मजेदार अनुभव बन गया।”

अंबानी की शादी में था ऐसा इंतजाम

स्नेहकुमार ने यह भी बताया कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी भी पैपराजी के लिए बेहद सम्मानजनक और व्यवस्थित रही। उन्होंने कहा, “अनंत और राधिका ने पापराज़ी को उनके परिवार के साथ शादी में आमंत्रित किया था। हम खुद स्टेज पर जाकर उन्हें बधाई देने गए थे।”

अनंत-राधिका की शादी के जश्न कई महीनों तक चले। जामनगर में प्री-वेडिंग फंक्शन हुए, फिर यूरोप में लग्जरी क्रूज़ पार्टी और उसके बाद मुंबई में एक हफ्ते तक शादी समारोह चला। आम लोगों के लिए एंटीलिया के बाहर करीब एक महीने तक लंगर भी लगाया गया, वहीं समारोह कवर करने पहुंचे पैपराजी के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार किया गया।

तापसी पन्नू को लेकर कही ये बात

वहीं, कई बार पैपराजी और सेलेब्रिटीज के बीच खटास की खबरें भी सामने आती हैं। स्नेहकुमार जाला ने बातचीत में अभिनेत्री तापसी पन्नू को थोड़ा रूड बताया। उन्होंने कहा, “सेलेब्रिटीज रूड नहीं होते, बस कभी-कभी फोटो क्लिक न करने को कहते हैं। लेकिन मुझे तापसी पन्नू थोड़ी रूड लगती हैं। अगर फोटो नहीं चाहिए तो सीधे मना कर दें, लेकिन वह कभी-कभी पैपराजी से रूखे तरीके से बात करती हैं। इसलिए मुझे उनकी तस्वीरें क्लिक करना पसंद नहीं है।”

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कई सेलेब्रिटी पैपराजी के साथ बेहद दोस्ताना व्यवहार करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन-अभिषेक बच्चन और विराट कोहली-अनुष्का शर्मा का नाम लिया।

विराट और अनुष्का के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “विराट और अनुष्का हमारे साथ बहुत फ्रेंडली हैं। हम जानते हैं कि वे कैसे पोज देंगे। वे पहले बच्चों को कार में बैठाते हैं और फिर तस्वीरें खिंचवाते हैं। एक बार अनुष्का अपने बेटे अकाय को गोद में लिए थीं और विराट ने हमसे कहा कि सिर्फ उनकी फोटो लें। उस वक्त कुछ फोटोग्राफर फैन की तरह उनके साथ फोटो लेने लगे, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे थे।”

अभिषेक-ऐश्वर्या रहते हैं फ्रेंडली

स्नेहकुमार जाला ने बातचीत के दौरान एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया, जब उन्होंने गलती से ऐश्वर्या राय बच्चन को ‘ऐश’ कहकर बुला लिया था और अभिषेक बच्चन को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने बताया कि बच्चन परिवार आमतौर पर पापराज़ी के साथ काफी विनम्र रहता है। उन्होंने कहा, “अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या तीनों ही हमारे लिए मुस्कुराते हुए पोज देते हैं। कभी-कभी जब अभिषेक सर अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फोटो के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जब तीनों साथ होते हैं तो कभी फोटो के लिए मना नहीं करते।”

अभिषेक को नहीं पसंद आई थी ये बात

उन्होंने आगे बताया कि जब वह इंडस्ट्री में नए थे, तब एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात अभिषेक और ऐश्वर्या से हुई थी। उस समय उन्होंने ऐश्वर्या को ‘ऐश’ कहकर बुला लिया था। स्नेहकुमार ने कहा, “मैं उस समय नया था और मैंने ऐश्वर्या को ‘ऐश’ कह दिया। तभी अभिषेक सर ने मुझे एक नजर से देखा, और उसी पल मुझे समझ आ गया कि मुझे उन्हें ‘ऐश’ नहीं कहना चाहिए।”