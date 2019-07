View this post on Instagram

Whats the Beauty! 😍🥰🙈 Happy 8th Months Wedding Anniversary to our lovely couple 😘💐 #deepveer #RanveerDeepika @ranveersinghglorious @ranveersinghglorious @ranveersinghglorious . . . . #ranveersingh #deepikapadukone #cutest #couplesgoals #loving #love #loveislove #bollywood #kimkardashian #selenagomez #lovers