Ranveer Singh Dance With Sunil Gavaskar: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के दौरान टीम इंडिया को चीयरअप करने के लिए मैनचेस्टर में मौजूद थे। इस दौरान वह मैच की कमेंट्री कर सबको चौंकाएं तो वहीं भारत की जीत के बाद ‘बदन पर सितारे लपेटे हुए’ गाने पर सुनील गावस्कर के साथ उनका किया डांस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को हरभजन सिंह ने अपने ट्वविटर अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से रणवीर सिंह के साथ मस्तीभरे अंदाज में सुनील गावस्कर गाने पर डांस कर रहे हैं। वहीं रणवीर सिंह भी सूट में स्टूडियो के भीतर गाने पर जमकर सुनील का साथ दे रहे हैं। इस दौरान सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहते हैं। वीडियो को शेयर करते हुए हरभजन सिंह ने लिखा- ‘आज के मैच के दौरान का एक पल जब सनी भाई ने डांस किया।’

During the match today What a moment when sunny bhai dance ⭐️ turbanator cam https://t.co/vDSavcpFOT

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 16, 2019