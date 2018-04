VIDEO: करिश्मा कपूर के साथ ‘सरकाय लियो खटिया’ करते नजर आए रणवीर सिंह

This will be the cutest thing you will watch this morning – @ranveersingh @therealkarismakapoor _________________________________ All credits to the photographer/ owner •Follow: @mysharepost #karismakapoor #ranveersingh #karisma #karishmakapoor #ranveer_singh #ranveer #ranveersinghfc #ranveerdeepika #kareenakapoorkhan #taimuralikhan #cutest #bollywood #bollywoodvideo #bollywoodvideos #bollywoodsongs #musically #funnyvideos #raazi #raazitrailer #aliabhatt #youtube #dubai #singapore #pakistan #keepingupwiththekardashians #youngthug #workoutmotivation #bollywooddance #southbeach #bangkok

A post shared by Big Bollywood (@bigbollywoodpage) on Apr 9, 2018 at 10:38pm PDT