रणवीर सिंह ने कहा- आप पद्मावत देखो, जवाब में शाहरुख खान ने कहा- सॉरी देखा नहीं कि तुम हो

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म ‘पद्मावत’ में खिलजी का रोल अदा करने के बाद सुर्खियों में हैं। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म को दर्शक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर रही है। हाल ही में एक्टर शाहरुख खान के लिए रणवीर सिंह ने एक ट्वीट किया था। रणवीर सिंह ने अपने ट्वीट में शाहरुख खान को फिल्म ‘पद्मावत’ देखने की बात कही थी। रणवीर सिंह के इस ट्वीट का शाहरुख खान ने जवाब दिया है। शाहरुख खान का जवाब चौंकाने वाला है। दरअसल शाहरुख खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि वह फिल्म ‘पद्मावत’ में रणवीर सिंह को पहचान नहीं पाए। इन दिनों शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म जीरो की शूटिंग में बिजी हैं। शाहरुख खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से अनुष्का शर्मा और कैटरीना के साथ एक फोटो शेयर की थी जिसके बाद चर्चा में आ गए थे।

अभिनेता रणवीर सिंह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक्टर शाहरुख खान को टैग करते हुए लिखा, ”हाय भाई, आपने ‘पद्मावत’ को देखा, मैं काफी चिंतित था।” रणवीर सिंह के इस ट्वीट का जवाब देते हुए शाहरुख खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”सो सॉरी, मैं तुम्हें महसूस ही नहीं कर पाया, क्योंकि तुम खिलजी की भूमिका में थे। बहुत अच्छी फिल्म है भाई, मैंने देखा, पसंद आई।” रणवीर सिंह के ट्वीट पर उनके फैंस ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। कुछ लोगों ने लिखा, हां हम जानना चाहते हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा, शाहरुख खान ने अभी तक फिल्म देखी क्या नहीं हम सब जानना चाहते हैं।

@iamsrk Hi Bhai ! Anxious for you to see ‘Padmaavat’ !

So sorry didn’t realise it was u, cos now u r Khilji for me. Bahut acchhi picture hai bhai..I saw it and loved it. https://t.co/9coSNSAmNq

