VIDEO: जब रणवीर ने चिल्ला कर कहा, ‘मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से की है शादी’

View this post on Instagram

Awww 😍 . . #DEEPVEER 💕 . @ranveersingh @deepikapadukone . . Follow for more : @loveonlydeepveer #loveonlydeepveer . . #deepveerlove #deepveerwedding #ramleela #favorite #lovebirds #deepikaranveer #deepveerkishaadi #lovethiscouple #DEEPIKAPADUKONE #RANVEERSINGH #royalcouple #bajiraomastani #padmavat #lovedeepveer 💕#ranveerdeepika . . #bollwood #priyankachopra #aliabhatt #shahrukhkhan #shraddhakapoor #virushka #jacquelinefernandez #deepveerforever #shahidkapoor #ritikabhavnani #varundhawan #kritisanon