अभिनेता रणवीर सिंह ‘धुरंधर’ के बाद एक बार फिर निर्देशक आदित्य धर के साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं। ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी की ऐतिहासिक सफलता के बाद दोनों की अगली फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है। सैकनिल्क में छपी खबर के मुताबिक इनकी फिल्म की शूटिंग 2027 में शुरू हो सकती है और इसे 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है। हालांकि, फिल्म के नाम, कहानी और जॉनर को लेकर मेकर्स ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आदित्य धर लंबे समय से कई महीनों से अपनी आने वाली फिल्म की तैयारी में जुटे हैं। इस प्रोजेक्ट में लीड रोल में रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। शूटिंग का शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन निर्देशक अगले साल फिल्म की शूटिंग शुरू करने की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये एक बिग बजट मूवी होने वाली है।

चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म बनाने की भी चर्चा

चर्चा ये भी है आदित्य धर की ये फिल्म चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के उदय पर आधारित एक ऐतिहासिक फिल्म होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि, ये बात साफ नहीं हो पाई है कि ये ही वो फिल्म होगी, जिसमें रणवीर सिंह नजर आएंगे या उनके साथ आदित्य धर किसी अन्य फिल्म पर काम कर रहे हैं।

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‘धुरंधर’ में कमाल कर गई आदित्य धर-रणवीर सिंह की जोड़ी

रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की सफलता के बाद एक बार फिर साथ काम कर सकती है। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म ने दुनियाभर में 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा और भारत में 1375 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। ऐसे में दोनों की अगली फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है।

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वहीं, रणवीर सिंह इन दिनों निर्देशक जय मेहता की फिल्म ‘प्रलय’ में काम कर रहे हैं। यह एक थ्रिलर फिल्म है और रणवीर की अगली रिलीज होगी। वहीं, आदित्य धर इससे पहले ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ का निर्देशन कर चुके हैं। रणवीर के साथ उनकी नई फिल्म को लेकर बातचीत कई महीने पहले शुरू हुई थी। हालांकि, फिल्म और इसकी रिलीज डेट को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।