View this post on Instagram

‪-‬ Ranveer Singh with #DeepikaPadukone , His mother and Sister Ritika at her birthday party , last night 💙 – Mama Anju is so adorable 😩💙💙💙 ➖ رُصِد رانفير سينغ و ديبيكا بادكون مع والدته وأخته بحفلة بعيدميلاد ريتيكا شقيقة رانفير ، بالامس 💙 . احببببب احببببب احببببب امههههههه!!!!! اعشقها😩💙💙💙 تسمعونه واهو يغني ؟😂💙💙💙 ___________________ ‏‎‏#RanveerSingh ‏‎#رانفير_سينغ