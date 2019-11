रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना गाकर सोशल मीडिया के जरिए लोकप्रियता हासिल करने वाली रानू मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हालांकि इस बार वह अपने किसी गाने को लेकर नहीं बल्कि अपने तीखे तेवर के जरिए चर्चा में हैं। दरअसल, हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पहुंची रानू मंडल से जब एक महिला फैन ने उनके साथ सेल्फी लेने की जिद की तो उन्होंने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इस महिला ने रानू मंडल से उसके सिर पर हाथकर सेल्फी लेने के लिए पूछा था जिस पर ‘तेरी मेरी तेरी कहानी’ फेम सिंगर भड़क गईं। तभी किसी ने रानू मंडल को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में रानू मंडल म महिला पर भड़कतीं नजर आ रही हैं।

वायरल हो रहे वीडियो में रानू मंडल महिला से विरोध करते हुए कहती हैं कि उन्हें ऐसे पकड़ कर क्यों खींचा । वह कहते हुए सुनी जाती हैं- ‘ऐसे हाथ लगाना, क्या है ये? क्या है?’ महिला फैन अजीबों-गरीब स्थिति में आ जाती है और मुस्कुराती रह जाती हैं। रानू मंडल का ये वीडियो देख कर रानू को सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ‘अब रानू मंडल पर अहंकार आ गया है। ‘ किसी ने कहा ‘देखो रानू मंडल का ऐटीट्यूड तो देखो’। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और उन पर तरह-तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं। आइए डालते हैं रानू मंडल पर बन रहे मीम्स पर एक नजर।

