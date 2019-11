‘सुनाई नहीं दे रहा है..’ पॉपकॉर्न खाते हुए बोलीं Ranu Mondal, एटीट्यूड देख रिएक्ट कर रहे फैंस

View this post on Instagram

👉थोबडा बघा हिचा😂 म्हणे काहीच ऐकू येत नाही.. आठ आण्याचा दिमाग😂😂शेयर, टॅग करा आणि खूप हसा😂अधिक मनोरंजनासाठी आत्ताच फॉलो करा @पांचटजोक्स @panchat_jokes .➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ .#puneritomne #ranumandal #ranumondal #ranumondalsong #media #channel #abpmajha #pune #punerains #memes #jokes #friendshipquotes #bhava #himeshreshammiya #puneri #life #marathijokes #marathimulga #marathimulgi #marathimaaj #marathibride #mumbaikar #marathimemes #panchatjokes #likeforfollow #followforfollowback