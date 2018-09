View this post on Instagram

Jab baat ho shaadi aur pyaar ki, toh aap jaa sakte hai Shaadi Mukherjee ke paas! Dekhiye aise hi masti bhare aur moments #DusKaDum ke #DhamakedaarFinale par, 8th – 9th September at 9:30 PM only on Sony! @whosunilgrover @beingsalmankha @iamsrk #RaniMukherjee