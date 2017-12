सलमान खान की टाइगर जिंदा है के साथ आएगा रानी मुखर्जी की हिचकी का ट्रेलर

Rani Mukerji returns to acting with #HICHKI | @hichkithefilm | @siddharthpmalhotra #hichkithefilm #ranimukerji #siddharthpmalhotra #maneeshsharma #newfilm #yrfannouncement #bollywood #bollywoodfilm #yrf #yrfnewmovie #newmovieannouncement #newmovie

A post shared by Yash Raj Films (@yrf) on Feb 27, 2017 at 2:29am PST