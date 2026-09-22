बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्होंने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। कृष्णा मुखर्जी के निधन की खबर से परिवार और करीबियों में शोक की लहर है। परिवार ने इस मुश्किल समय में निजता बनाए रखने की अपील की है।

परिवार की तरफ से एक नोट शेयर किया गया है। जिसमें लिखा है, “भारी मन से हम यह साझा कर रहे हैं कि रानी मुखर्जी की मां श्रीमती कृष्णा मुखर्जी (75) का आज दोपहर निधन हो गया।”

परिवार ने इस मुश्किल समय में मिल रहे प्यार और समर्थन के लिए आभार जताया। बयान में आगे कहा गया,”परिवार आपके प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए दिल से आभारी है और इस बेहद दुख की घड़ी में आपसे उनकी निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है।”

कृष्णा मुखर्जी रानी मुखर्जी की जिंदगी का अहम हिस्सा थीं और अपने करियर के अलग-अलग दौर में वह अक्सर अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती नजर आती थीं। रानी ने कई मौकों पर एक्ट्रेस बनने के पीछे अपनी मां को श्रेय दिया है। एक पुराने इंटरव्यू में स्क्रीन से बातचीत के दौरान रानी ने कहा था, “मैंने एक्ट्रेस बनने का फैसला नहीं किया था। यह फैसला मेरी मां ने मेरे लिए लिया था। जब हम छोटे थे, तब दौर अलग था। आज के समय जैसा नहीं था।”

कृष्णा मुखर्जी के बंगाली और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी संबंध रहे। उन्होंने अपने करियर के दौरान प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम किया था। उनकी बताई गई फिल्मों में ‘मोमेर आलो’, ‘हैवान’, ‘तीसरी आंख’ और ‘तोमार रक्ते आमार सोहाग’ शामिल हैं।

उनकी शादी फिल्ममेकर राम मुखर्जी से हुई थी। राम मुखर्जी ने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया था और वह फिल्मालय स्टूडियोज के सह-संस्थापकों में भी शामिल थे। इस दंपति के दो बच्चे हैं- एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और फिल्ममेकर राजा मुखर्जी।