रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का मंगलवार, 22 सितंबर की दोपहर 75 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के जुहू स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर कृष्णा मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया गया। तमाम बॉलीवुड की कई हस्तियां रानी और उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचीं।

शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ कृष्णा मुखर्जी को अंतिम विदाई देने पहुंचे। रानी की करीबी दोस्त और फिल्ममेकर करण जौहर भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इनके अलावा आलिया भट्ट, अनिल कपूर, फरहान अख्तर, कबीर खान, अयान मुखर्जी, अपूर्व मेहता, आशुतोष गोवारिकर और वाणी कपूर समेत कई फिल्मी सितारे नजर आए।

इससे पहले सोमवार रात आमिर खान अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ रानी मुखर्जी के घर पहुंचे थे। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा भी रानी के घर पहुंची थीं। बाद में करण जौहर भी रानी का साथ देने उनके घर गए।

परिवार ने एक बयान जारी कर कृष्णा मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। परिवार ने कहा कि इस मुश्किल समय में मिल रहे प्यार, दुआओं और समर्थन के लिए वे सभी के आभारी हैं और लोगों से निजता बनाए रखने की अपील की। कृष्णा मुखर्जी की मौत की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।

कृष्णा मुखर्जी के बारे में

कृष्णा मुखर्जी का फिल्म इंडस्ट्री से पुराना रिश्ता था। उनकी शादी फिल्ममेकर राम मुखर्जी से हुई थी। राम मुखर्जी का निधन 2017 में हुआ था। वह मुंबई के फिल्मालय स्टूडियोज के सह-संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने ‘हम हिंदुस्तानी’ (1960) और ‘लीडर’ (1964) जैसी फिल्मों से भी जुड़े रहे।





कृष्णा मुखर्जी खुद भी सिनेमा से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम किया था। 1982 में आई फिल्म ‘तीसरी आंख’ के गाने ‘ईद के दिन गले मिल ले राजा’ में उनकी आवाज सुनाई दी थी। कृष्णा मुखर्जी ने रानी को एक्टिंग में करियर बनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया, लेकिन बेटी के काम को लेकर वह अपनी राय खुलकर रखती थीं।

2025 में ANI को दिए एक इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने अपनी मां से जुड़ा एक किस्सा बताया था। रानी ने कहा था कि फिल्म ‘राजा की आएगी बारात’ (1996) के लिए उनका पहला स्क्रीन टेस्ट देखने के बाद उनकी मां को उनका अभिनय पसंद नहीं आया था।

कृष्णा को लगा था कि रानी को फिल्म में लेना सही फैसला नहीं होगा। उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर को भी रानी को कास्ट न करने की सलाह दी थी। उन्हें डर था कि अगर रानी फिल्म में काम करेंगी तो निर्माता को नुकसान हो सकता है।

हालांकि, मां की इस शुरुआती चिंता के बावजूद रानी को फिल्म में काम मिला और इसी से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई।