रानी मुखर्जी की फिल्म ‘हिचकी’ की रिलीज डेट बढ़ी आगे, अब इस दिन दिखेगी

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के फैन्स को उन्हें बिग स्क्रीन पर फिर से देखने के लिए अब और लंबा इंतजार करना होगा। रानी की अपकमिंग फिल्म ‘हिचकी’ की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। यह फिल्म अब अपनी रिलीज डेट से एक महीने आगे कर दी गई है। रानी मुखर्जी की यह फिल्म पहले 23 फरवरी को रिलीज होने वाली थी वहीं अब यह फिल्म 23 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी जानकारी फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर ट्वीट कर दी है। रानी की इस फिल्म का इंतजार दर्शक पिछले काफी समय से कर रहे हैं।

रानी पिछले चार साल से लाइम लाइट से दूर रही हैं। वह पिछली बार साल 2014 को फिल्म मर्दानी में स्ट्रॉन्ग रोल में दिखाई दी थीं। वहीं अब वह हिचकी से एक बार फिर बॉलीवुड में कम बैक करने जा रही हैं। रानी इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में भी जुटी हुई थीं। यह फिल्म पहले 23 फरवरी को सिनेमाघरों में आने वाली थी। वहीं अब इसकी रिलीज डेट को सीधे एक महीने आगे बढ़ा दिया गया है। अब फिल्म 23 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि, ‘फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा कर 23 मार्च 2018 करी दी गई है। वजह निजी स्क्रीनिंग के दौरान पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। यश राज फिल्म्स की मार्किटिंग डिस्ट्रिब्यूशन टीम ने आदित्य चोपड़ा को रिलीज डेट आगे बढ़ान के लिए मना लिया है। अब यह फिल्म 23 फरवरी 2018 को रिलीज होगी’।

#Hichki shifted ahead… Will release on 23 March 2018… Reason: Having evoked positive reactions during the private screenings, the marketing/distribution team of YRF convinced Aditya Chopra that the movie should release post exams… Hence 23 March 2018… Stars Rani Mukerji.

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 1, 2018