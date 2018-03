Hichki Box Office Collection Day 3: रानी की फिल्म ‘हिचकी’ की कमाई में हुई 62 प्रतिशत की ग्रोथ, जानिए तीसरे दिन की कमाई

Hichki Box Office Collection Day 3: रानी मुखर्जी अपनी फिल्म ‘हिचकी’ को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में रानी के अभिनय की दर्शक के साथ ही फिल्म क्रिटिक्स भी सराहना कर रहे हैं। रानी ने फिल्म से चार साल के बाद जबरदस्त वापसी की है। रानी को आखिरी बार साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म ‘मर्दानी’ में देखा गया था। ‘हिचकी’ ने अपने पहले दिन की कमाई से दूसरे दिन की कमाई में 62 प्रतिशत की ग्रोथ की है। इस बात की जानकारी खुद ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी है।

तरण ने ट्वीट के अनुसार, ‘हिचकी’ ने शुक्रवार को 3 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया था, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में बढ़ोत्तरी हुई और फिल्म ने 5 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म का भारत में अबतक टोटल कलेक्शन 8 करोड़ 65 लाख रुपए हो गया है। तरण आदर्श ने फिल्म ‘हिचकी’ को 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं, इसके साथ ही फिल्म को पावरफुल बताया है। तरण के अनुसार, फिल्म सिंपल और स्ट्रेट-फॉरवर्ड है। यदि फिल्म की स्क्रीन्स की बात करें तो फिल्म को भारत में 961 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है।

#Hichki shows a REMARKABLE 62.12% GROWTH on Day 2… Sun biz to scale HIGHER than Sat… Fri 3.30 cr, Sat 5.35 cr. Total: ₹ 8.65 cr [961 screens]. India biz. /p>— taran adarsh (@taran_adarsh) March 25, 2018

#OneWordReview…#Hichki: POWERFUL.

Rating:- ½

A simple, straight-forward film that stays with you… Make time for it!

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 23, 2018