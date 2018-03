Hichki Box Office Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस पर चट्टान की तरह खड़ी है रानी की फिल्म’, जानिए ‘हिचकी का कुल बिजनेस

बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म ‘हिचकी’ 23 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म में कोई बड़ा सितारा न होने के कारण भी दर्शक सिनेमाघरों की ओर रुख्र कर रहे हैं। फिल्म के कलेक्शन के आंकड़ों की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी है। तरण के ट्वीट के अनुसार, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चट्टान की तरह खड़ी है। हिचकी ने शुक्रवार को यानी ओपनिंग डे 3 करोड़ 30 लाख रुपए, शनिवार को 5 करोड़ 35 लाख, रविवार को 6 करोड़ 70 लाख, सोमवार को 2 करोड़ 40 लाख और मंगलवार को 2 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन 20 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया है।

फिल्म ‘हिचकी’ के डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, सिद्धार्थ इसके पहले साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म ‘वी आर फैमिली’ का भी निर्देशन कर चुके हैं। रानी मुखर्जी ने साल 2014 में फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा से इटली में शादी की थी। रानी को आदित्य से एक बेटी भी है। रानी ने खुद के नाम और पति आदित्य चोपड़ा के नाम को मिलाकर बेटी का नाम आदिरा रखा है।

#Hichki continues its SUPER RUN… Wed better than Mon and Tue… Fri 3.30 cr, Sat 5.35 cr, Sun 6.70 cr, Mon 2.40 cr, Tue 2.35 cr, Wed 2.60 cr. Total: ₹ 22.70 cr [961 screens]. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 29, 2018