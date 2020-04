कोरोना वायरस के चलते बॉलीवुड सितारे अपने-अपने घरों में कैद हैं। वर्सेटाइल एक्ट्रेस कंगना रनौत भी अपने होम टाउन मंडी में परिवार के साथ वक्त बिता रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ट्विटर पर एक्ट्रेस की कई थ्रोबैक तस्वीरें फैंस के बीच शेयर कर रही हैं।

रंगोली चंदेल ने बहन कंगना की एक के बाद एक कई तस्वीरों को शेयर किया और उनसे जुड़ी यादों और किस्सों को शेयर किया है। इन्हीं तस्वीरों में रंगोली ने कंगना की साड़ी पहने फोटो को ट्विटर पर साझा किया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए रंगोली ने बताया कि कैसे इस तस्वीर को लेकर पिता से डांट पड़ी थी। दरअसल तब कंगना की उम्र महज 12 साल थी। कंगना उन दिनों 1500 रुपए इकट्ठा की थीं और उन पैसों से एक कैमरा खरीदा था। वहीं कंगना के साड़ी पहनने को लेकर पिता से हमेशा डांट पड़ती थी। रंगोली के मुताबिक इस तस्वीर में कंगना अपनी मां की साड़ी पहनी हुईं हैं।

रंगोली ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘पिता इतने परेशान हो गए थे कि शर्मा अंकल से उसकी तस्वीर ना खींचने को कहा था। वह तब 12 साल की थी और कैमरा खरीदने के लिए 1500 रुपए इकट्ठा किए थे। देखिए इस तस्वीर। कैसे मम्मी की साड़ी पहन पोज दी और फोटो लेने को कहा।’

Papa got so upset he told Sharma uncle not to click her picture, by the time she was 12 she had collected enough money exactly 1500 ruppes to buy her first camera, see this picture she is 12 how she draped Mom’s sari and posed, made me click this, her obsession (cont) pic.twitter.com/VEy4awiVYf

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 11, 2020