5 अप्रैल को मुंबई में चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन होगा। उससे पहले हम 2007 के स्क्रीन अवॉर्ड्स के एक यादगार पल को याद कर रहे हैं। उस साल, राकेश ओमप्रकाश मेहरा को उनके चर्चित फिल्म ‘रंग दे बसंती’ के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला था।

‘रंग दे बसंती’ एक शक्तिशाली फिल्म थी जिसमें देशभक्ति, युवा विद्रोह और सामाजिक संदेश का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। यह फिल्म न केवल आलोचनात्मक रूप से सफल रही बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई और मेहरा को उनके समय के सबसे दूरदर्शी निर्देशकों में स्थापित किया।

2006 की फिल्मों को सम्मानित करने वाले 13वें स्क्रीन अवॉर्ड्स में मेहरा ने यह पुरस्कार जीता। इस श्रेणी में अन्य मजबूत दावेदार थे- अनुराग बसु (गैंगस्टर), नागेश कुकुनूर (डोर), राजकुमार हिरानी (लगे रहो मुन्ना भाई), सौरभ बड़जात्या (विवाह), और विशाल भारद्वाज (ओमकारा)।

बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड शबाना आज़मी और जावेद अख्तर ने प्रदान किया।

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विनिंग स्पीच में ओमप्रकाश मेहरा ने कहा, ”स्क्रीन का बहुत धन्यवाद। यह एक खास अवॉर्ड है। यह एक खास फिल्म है। ऐसी फिल्म किसी के साथ जीवन में सिर्फ एक बार होती है – चाहे वह कैमरे के सामने हो या पीछे। मैं धन्य हूं। मैं इस अद्भुत टीम के साथ धन्य हूं।”

उन्होंने निर्माता रॉनी स्क्रूवाला का धन्यवाद करते हुए कहा, ”बहुत-बहुत धन्यवाद, रॉनी, हमारे साथ विश्वास करने के लिए। कोई भी इस स्क्रिप्ट को खरीदने को तैयार नहीं था। आपका शुक्रिया।”

मेहरा ने खास तौर पर आमिर खान का जिक्र करते हुए उन्हें शुक्रिया कहा, ”विशेष धन्यवाद आमिर खान को, जिन्होंने इस फिल्म को संभव बनाया जब सब कुछ ठंडा पड़ गया था। उन्होंने मुझसे कहा, ‘मेहरा, यह फिल्म चाहे कुछ भी हो, बनी ही जाएगी।”’

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उन्होंने आगे कहा, ”मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि इस फिल्म में मुझे एक विशेष सज्जन मिले – ए आर रहमान। वे आज यहां नहीं हैं लेकिन इस फिल्म के लिए मेरे साथी बन गए।”

और अंत में उन्होंने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, ”सबसे ऊपर भगवान का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यह काम करने का अवसर दिया। धन्यवाद।”

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