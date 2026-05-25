साल 2025 में रिलीज हुई ‘छावा’ न केवल साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी, बल्कि अक्षक खन्ना के औरंगजेब के दमदार अभिनय को भी खूब सराहना मिली।

हालांकि, इससे पहले यह भूमिका कथित तौर पर रणदीप हुड्डा को ऑफर की गई थी। उस समय रणदीप अपनी फिल्म ‘स्वतंत्र वीर सावरकर’ से जुड़ी विवादों से गुजर रहे थे और उन्होंने एक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने फैसले को समझाते हुए कहा था कि वे “हिंदू-मुस्लिम वाले पूरे मुद्दे में नहीं पड़ना चाहते।”

जूम को दिए इंटरव्यू में रणदीप ने बताया कि उन्होंने ‘छावा’ को क्यों ठुकराया था। “मुझे लक्ष्मण एक निर्देशक और व्यक्ति दोनों के रूप में बहुत पसंद हैं। उन्होंने सबसे पहले मुझे ‘छावा’ में औरंगज़ेब के रोल के लिए संपर्क किया था। उस समय मैं बहुत ज्यादा दुबला था और सिर मुंडा हुआ था क्योंकि मैंने अभी-अभी ‘सावरकर’ की शूटिंग खत्म की थी और पोस्ट-प्रोडक्शन में व्यस्त था। साथ ही मैं एक IP कोर्ट केस से भी गुजर रहा था। उस समय हर तरफ पहले से ही हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव को लेकर काफी चर्चा थी, इसलिए मैं फिर से उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता था।”

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रणदीप हुड्डा ने आगे बताया कि निर्माता दिनेश विजान के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे संबंधों ने भी उनके नए सहयोग में भूमिका निभाई। “मैंने दिनेश के साथ उनकी पहली प्रोडक्शन ‘कॉकटेल’ से काम किया है। उस फिल्म में मेरा छोटा सा रोल था क्योंकि उस समय सच कहूं तो मुझे अपने घोड़ों के खर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। तब से हमारा अच्छा रिश्ता रहा है। मैं एक निर्माता के रूप में उनकी समझदारी की भी प्रशंसा करता हूं, और इसी तरह यह नया प्रोजेक्ट जुड़ा। मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूं।”

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रणदीप हुड्डा अब लक्ष्मण उतेकर की फिल्म ‘ईटाह’ में नजर आने वाले हैं , जो प्रसिद्ध मराठी तमानशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है। फिल्म में श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में होंगी, जबकि रणदीप कथित तौर पर उनके प्रेमी की भूमिका निभाएंगे।