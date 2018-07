गर्लफ्रेंड आलिया संग ‘रालिया’ कहलाता चाहते हैं रणबीर कपूर, यूं जमकर मजे ले रहा सोशल मीडिया

एक्टर रणबीर कपूर पिछले कुछ महीनों से चर्चा में हैं। पहले वह फिल्म संजू को लेकर चर्चा में थे लेकिन अब वह एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ रिलेशनशिप की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। दोनों इस वक्त एक साथ अयान मुखर्जी की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ की भी शूटिंग कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, रणबीर कपूर चाहते हैं कि उन्हें रालिया के नाम से पुकारा जाए। सेलेब्स अक्सर कपल के नाम के शब्दों को मिलाकर एक नया पेट नेम बना लेते हैं। ऐसे में रणबीर और आलिया के लिए ‘रालिया’ शब्द बनाया गया है।

आलिया और रणबीर को एक साथ सोनम कपूर की शादी की पार्टी में एक साथ स्पॉट किया गया था। जिसके बाद दोनों के रिश्ते में होने की अफवाहों ने तूल पकड़ लिया था। बीते दिनों दिए एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने रिलेशनशिप पर मोहर लगा दी थी। फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ की शूटिंग करने के दौरान ही उन्हें रालिया नाम दिया गया था। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में रणबीर ने इस बात को भी मेंशन किया कि फिल्म के दौरान तक फैन्स आलिया और रणबीर को ‘रालिया’ के नाम से पुकारें। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कपल के फैन्स ने कमेंट्स की बौछार लगा दी।

देखें लोगों ने कैसा दिया रिएक्शन-

#RanbirKapoor hopes people use “Ralia” to address him and #AliaBhatt during #Brahmastra release. Use #Ralia and your answer will be featured on the #planetbollywood episode at 7 pm! pic.twitter.com/STZaNcVq45

— Zoom TV (@ZoomTV) June 29, 2018