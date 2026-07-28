रणबीर कपूर और यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ रिलीज से पहले ही बड़े-बड़े बिजनेस सौदों की वजह से चर्चा में है। पहले फिल्म के नॉर्थ इंडिया थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी धर्मा प्रोडक्शंस को मिली और फिर विदेशी बाजार में रिलीज के लिए सोनी पिक्चर्स के साथ समझौता हुआ। अब मेकर्स फिल्म के म्यूजिक राइट्स के लिए भी एक ऐतिहासिक डील करने की तैयारी में हैं।

फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान और मशहूर हॉलीवुड संगीतकार हैंस जिमर ने तैयार किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ‘रामायण’ का म्यूजिक इसकी सबसे बड़ी यूएसपी साबित हो सकता है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माता नमित मल्होत्रा ‘रामायण: पार्ट वन’ के सभी भाषाओं के वैश्विक म्यूजिक राइट्स के बदले करीब 100 करोड़ रुपये की डील चाहते हैं।

बताया जा रहा है कि इस डील के लिए टी-सीरीज, सोनी म्यूजिक, सारेगामा, यूनिवर्सल समेत कई प्रमुख म्यूजिक कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, सोनी म्यूजिक ने लगभग 70 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई है, जबकि टी-सीरीज की पेशकश करीब 60 करोड़ रुपये बताई जा रही है। हालांकि, निर्माता इससे कहीं बड़ी रकम हासिल करने की कोशिश में हैं।

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यदि 100 करोड़ रुपये के आसपास यह समझौता हो जाता है, तो यह हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी म्यूजिक राइट्स डील होगी। अभी तक यह रिकॉर्ड रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के नाम है, जिसके म्यूजिक राइट्स 54 करोड़ रुपये में बेचे गए थे।

फिल्म की इंटरनेशनल रिलीज के लिए भी मेकर्स पहले ही सोनी पिक्चर्स के साथ हाथ मिला चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एफओसी (FOC) मॉडल पर आधारित डिस्ट्रीब्यूशन डील है, जिसमें स्टूडियो प्रोड्यूसर्स को कोई एडवांस भुगतान नहीं करेगा। इसके बजाय सोनी पिक्चर्स फिल्म के वैश्विक प्रचार-प्रसार पर भारी निवेश करेगी।

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जानकारी के अनुसार, सोनी पिक्चर्स मार्केटिंग पर करीब 235 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि प्रोडक्शन टीम लगभग 140 करोड़ रुपये का योगदान देगी। इस तरह फिल्म के प्रमोशन पर कुल 375 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से बेहद बड़ा बजट माना जा रहा है।

मेकर्स की रणनीति यह है कि थिएटर रिलीज से पहले ही म्यूजिक, डिस्ट्रीब्यूशन और अन्य नॉन-थिएट्रिकल अधिकारों के जरिए फिल्म की लागत का बड़ा हिस्सा वसूल कर लिया जाए। फिलहाल म्यूजिक राइट्स की दौड़ में सोनी म्यूजिक सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है।

बता दें कि ‘रामायण: पार्ट वन’ का ट्रेलर पहले 24 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाला था, लेकिन इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह मेगा बजट फिल्म दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी।