बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर कोरोनावायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी मां नीतू कपूर ने सोशल मीडिया के ज़रिए इसकी जानकारी दी है। नीतू कपूर ने बताया कि रणबीर घर पर ही क्वारंटाइन में हैं और रिकवर कर रहे हैं। नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘आप सभी के चिंताओं और मंगलकामनाओं के लिए शुक्रिया! रणबीर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। वो दवाइयां ले रहे हैं और रिकवर कर रहे हैं। वो घर पर ही क्वारंटाइन हैं और सभी जरुरी एहतियात बरत रहे हैं।’

Actor Ranbir Kapoor (in file photo) tests positive for COVID-19, says his mother Neetu Kapoor pic.twitter.com/zgjSH89LXA

— ANI (@ANI) March 9, 2021