नितेश तिवारी की ‘रामायण’ पिछले हफ्ते अपना ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही सबसे चर्चित फिल्मों में बनी हुई है। जहां इस पौराणिक महाकाव्य की एक झलक ने भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर के किरदार को लेकर व्यापक चर्चा छेड़ दी है, वहीं अब अभिनेता ने पर्दे के पीछे का एक दिलचस्प विवरण साझा किया है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा रबर की चप्पलों पहनकर बिताया, जो कभी भी फिल्म के अंतिम कट (फाइनल कट) में दिखाई नहीं देंगी।

रबर की चप्पलों का था एक महत्वपूर्ण उद्देश्य

‘स्क्रीन रेंट’ से बात करते हुए रणबीर ने बताया कि इस महाकाव्य के एक मुख्य क्षण में उनके किरदार को फिल्म के एक बड़े हिस्से के लिए नंगे पैर रहना था। हालांकि, उबड़-खाबड़ जमीन पर एक्शन सीक्वेंस करना इसे लगभग असंभव बना रहा था।

उस अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, “यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में मुझे लगता है कि कोई कभी नहीं जान पाएगा क्योंकि यह स्क्रीन पर नहीं है। लेकिन कहानी में, भगवान राम के भाई उनकी चप्पलें ले जाकर सिंहासन पर रख देते हैं और कहते हैं, ‘जब तक आप वनवास से नहीं लौटते, आपकी चप्पलें यहीं सिंहासन पर रहेंगी।’ इसलिए, फिल्म के एक बड़े हिस्से के लिए, मैं नंगे पैर हूं। और जब आप उबड़-खाबड़ सतहों पर एक्शन कर रहे होते हैं, तो ऐसा करना बहुत कठिन होता है। इसलिए मुझे ये चप्पलें पहननी पड़ीं, जो मूल रूप से रबर की चप्पलें थीं। चूंकि यह ‘DNEG’ (वीएफएक्स स्टूडियो) का काम है, इसलिए वे पोस्ट-प्रोडक्शन में इन्हें बहुत आसानी से मिटा सकते हैं।”

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रणबीर कपूर हमेशा से थे पहली पसंद

निर्माता नमित मल्होत्रा ने भी कास्टिंग प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए खुलासा किया कि रणबीर कपूर शुरुआत से ही टीम की पसंद थे।

उन्होंने कहा, “हम दोनों (नितेश और मेरे) के लिए, शुरुआत से ही, भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर को देखना स्वाभाविक था। वह एक बड़े स्टार हैं और कौन जानता है कि वह उस समय क्या कर रहे थे। इसलिए हमने सोचा था कि विकल्प दो या विकल्प तीन के बारे में सोचने से पहले, सिर्फ यही था, ‘विकल्प एक वही हैं। आइए देखते हैं कि क्या हम उन्हें ले सकते हैं।'”

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निर्देशक नितेश तिवारी ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में अपनी बात रखते हुए कहा, “हां, विकल्प ए, बी और सी रणबीर ही थे।”

‘रामायण’ की शानदार स्टार कास्ट और रिलीज की योजना

प्राचीन महाकाव्य के दो-भाग वाले सिनेमाई रूपांतरण के रूप में तैयार की गई ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण के रूप में और सनी देओल हनुमान के रूप में नजर आएंगे। इस महत्वाकांक्षी पौराणिक गाथा की पहली किस्त दिवाली 2026 के दौरान रिलीज होने वाली है, और इसका दूसरा अध्याय अगले साल आने की उम्मीद है।