बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर जल्द ही ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभाते नजर आएंगे। 2 अप्रैल को फिल्म से रणबीर कपूर की झलक रिलीज होने वाली है। यश फिल्म में रावण का किरदार भी निभाएंगे।

जहां फिल्म से जुड़े कई कलाकारों ने अक्सर रणबीर के समर्पण के बारे में बात की है, वहीं यह पहली बार है जब खुद एक्टर ने इस रोल के ऑफर, अपनी शुरुआती घबराहट और यह फिल्म उनके लिए ज़िंदगी बदलने वाला अनुभव कैसे रही, इस बारे में खुलकर बात की है।

रणबीर कपूर का कहना है कि वह राम का किरदार निभाने के लिए तैयार नहीं थे। न्यूयॉर्क में IMAX ट्रेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान एक सवाल-जवाब सत्र में बोलते हुए, रणबीर ने उस पल को याद किया जब नमित ने उनसे संपर्क किया था।

Award Banner

रणबीर ने कहा, “भगवान राम का किरदार निभाने की बात करें तो, मुझे याद है जब करीब चार साल पहले नमित ने मुझे यह रोल ऑफर किया था, तो मेरी तुरंत प्रतिक्रिया थी: ‘मैं इसके लिए फिट नहीं हूं, काफी अच्छा नहीं हूं।’ मुझे लगा कि मैं इस किरदार के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वह डर जल्द ही कृतज्ञता में बदल गया, क्योंकि इस तरह के मौके मेरी ज़िंदगी में सचमुच बहुत ज़रूरी थे।”

हनुमान जयंती पर आएगा ‘रामायण’ का टीज़र, 2 मिनट 38 सेकेंड में राम के भेष में दिखेंगे रणबीर कपूर

उन्होंने आगे कहा कि इस रोल का समय उनकी ज़िंदगी के एक बहुत ही निजी दौर से मेल खाता था। “एक ऐसा दौर था जब मुझे अपनी जीवनशैली बदलने की ज़रूरत थी। मैं अभी-अभी पहली बार पिता बना था। भगवान राम का किरदार निभाने और पिता बनने का यह प्यारा संयोग मेरी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ बन गया।”

रणबीर ने कहा, ”मेरे लिए, तैयारी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने रामानंद सागर की रामायण देखी थी। यह हमारे अवचेतन मन में इतनी गहराई से बसी हुई है और हमारी रग-रग में समाई हुई है कि हमें भगवान राम की यात्रा पर बहुत गर्व महसूस होता है। जब मुझे उनका किरदार निभाने का मौका मिला, तो मैं जानता था कि तैयारी सिर्फ शारीरिक नहीं हो सकती- इसे भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होना होगा। किसी को भी किरदार के प्रति सच्चा रहना पड़ता है, क्योंकि सदियों से अरबों लोग इस किरदार से प्यार करते आए हैं और हमारे चले जाने के बहुत बाद तक भी करते रहेंगे।”

उन्होंने इस मौके के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म की। रणबीर ने कहा, “यह एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसे मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं। इस किरदार और रामायण की कहानी के लिए मेरे मन में बहुत प्यार और सम्मान है। जब यह पक्का विश्वास मन में होता है, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है।”

रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने पर रवि दुबे

इससे पहले, रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर बात करते हुए, अभिनेता रवि दुबे जो इस फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने को लेकर अपना उत्साह साझा किया था।

रवि ने कहा, ” बस बहुत आभारी हूं। यह तो कभी मेरे सपनों में भी नहीं था। यह मेल ही अपने आप में असंभव सा लग रहा था- राम के रूप में रणबीर, सीता के रूप में साई पल्लवी, रावण के रूप में यश, हनुमान के रूप में सनी देओल, संगीतकार के रूप में ए. आर. रहमान, और निर्देशक के रूप में नितेश तिवारी। यह अविश्वसनीय है। ऐसा तो सिर्फ़ सपनों में ही होता है।”

रणबीर की तारीफ़ करते हुए रवि ने कहा, “रणबीर का ऑरा बहुत ही ज़बरदस्त है। वह शांत, सौम्य और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। उनके व्यक्तित्व में एक बहुत ही कोमल ऊर्जा है, और जो भी उनसे मिलता है, वह इस बात को महसूस कर सकता है।”

4000 करोड़ रुपये के बजट में बनी रामायण

यह फ़िल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। प्रखर गुप्ता से बात करते हुए, निर्माता नमित मल्होत्रा ​​ने बताया, ”जब हमने छह या सात साल पहले इसे बनाने का फ़ैसला किया था, तो लोगों को लगा था कि मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि कोई भी भारतीय फ़िल्म इस पैमाने के आस-पास भी नहीं पहुंचती। सीधे शब्दों में कहें तो, दोनों हिस्सों को मिलाकर इसका बजट लगभग 500 मिलियन डॉलर होगा, जो कि 4,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है।”

उन्होंने आगे कहा, ”हम दुनिया की सबसे बड़ी फ़िल्म बना रहे हैं- एक ऐसे महान महाकाव्य पर, जो पूरी दुनिया में देखे जाने का हकदार है। और फिर भी, मेरा मानना ​​है कि हम इसे हॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी फ़िल्मों की तुलना में ज़्यादा कुशलता से कर रहे हैं। हम गैर-ज़िम्मेदार नहीं बन रहे हैं- हम महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए हैं।”

‘धुरंधर 2’ की फैन हुईं प्रियंका चोपड़ा, दोस्त रणवीर सिंह की तारीफ की, आदित्य धर के लिए कही ये बात