बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर भारत के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार हैं और अब उन्होंने एक और लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। ‘रामायणम्’ और ‘लव एंड वॉर’ जैसी फिल्मों के जरिए रणबीर ग्लोबल मंच पर भी अपनी जगह बना रहे हैं।

अब रणबीर कपूर ने एक और मुकाम हासिल किया है। रणबीर कपूर को TIME मैगजीन की 2026 की ‘100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों’ की सूची में भी जगह मिली है।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी और नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज, 8 बार के ऑस्कर विजेता DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के सहयोग से तैयार फिल्म ‘रामायणम्’ भारत के बड़े सिनेमाई प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही है। इस फिल्म की पहली झलक और रणबीर कपूर के ‘राम’ अवतार ने दर्शकों में जबरदस्त उत्साह पैदा किया है।

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हर पीढ़ी में रामायण की अलग व्याख्या देखने को मिलती है, और इस बार दर्शक फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में देखेंगे।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह दो-भागीय फिल्म दुनियाभर के IMAX सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसका पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा।

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