रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की पहली झलक के लिए फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती के मौके पर नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म का टीज़र फैंस के सामने आएगा।

फिल्म के 2 मिनट 38 सेकेंड लंबे इस टीज़र को सेंसर बोर्ड से U रेटिंग मिली है, यानी किसी भी उम्र के लोग इसे देख सकते हैं। सर्टिफिकेशन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें टीज़र की रेटिंग और टाइमिंग की जानकारी दिखाई दे रही है। यह टीज़र किसी ट्रेलर की तरह लंबा है।

फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा, अभिनेता रणबीर कपूर और निर्देशक नितेश तिवारी ने लॉस एंजेलिस के एक IMAX थिएटर में सीमित दर्शकों के सामने फिल्म की पहली झलक दिखाई और लोगों के सवालों के जवाब भी दिए।

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2 seconds of Ranbir Kapoor as Bhagwan Ram and the theater reaction was epic 🔥#RanbirKapoor #Ramayana pic.twitter.com/E6ijZy8C1H — RK 🏹 (@_RK88Varun_) March 30, 2026

रणबीर कपूर ने भगवान राम के महत्व पर बात करते हुए कहा, ”भगवान राम सदियों से अरबों लोगों के लिए नैतिक मार्गदर्शक रहे हैं और यह भूमिका भविष्य में भी जारी रहेगी। वह मानवीय संघर्ष, करुणा, साहस, धर्म और क्षमा का संदेश देते हैं। ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ का मतलब है आदर्श पुरुष।”

Superstar Ranbir Kapoor talking about Prabhu Shree Rama in Los Angeles, Usa during Ramayana Glimpse Screening Event pic.twitter.com/jHmKlHJ9jq — The Ramayana 🏹 (@RamayanaSaga) March 30, 2026

27 मार्च को नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि अगली झलक 2 अप्रैल, हनुमान जयंती के मौके पर रिलीज़ होगी। उन्होंने लिखा,. ”यह कहानी हम सभी की है। हर कदम हमने जिम्मेदारी और भक्ति के साथ उठाया है। हम फैंस के साथ इस खास पल को दुनिया भर में सेलिब्रेट करने के लिए उत्साहित हैं।”

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रामायण की रिलीज़ डेट

दिवाली 2026 को बड़े पर्दे पर रणबीर कपूर की फिल्म रामायण रिलीज़ होगी। फिल्म का दूसरा भाग रामायण: पार्ट 2 अगले साल दिवाली 2027 पर रिलीज़ होगा।

रामायण की कास्ट

फिल्म की स्टार कास्ट की जानकारी:

रणबीर कपूर – राम

यश – रावण

साई पल्लवी – सीता

सनी देओल – हनुमान

रवि दुबे – लक्ष्मण

काजल अग्रवाल – मंदोदरी

रकुल प्रीत सिंह – सूर्पणखा

लारा दत्त – कैकेयी

अरुण गोविल – दशरथ

शीबा चड्ढा – मंथरा

कुणाल कपूर – इंद्र देव

इंदिरा कृष्णन – कौशिल्या