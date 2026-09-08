निर्देशक नितेश तिवारी की पौराणिक एक्शन-एडवेंचर फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को दुनियाभर में रिलीज होने में अब सिर्फ दो महीने बचे हैं। ऐसे में फैंस फिल्म से जुड़ी हर नई जानकारी पर नजर बनाए हुए हैं और प्रमोशन के जरिए फिल्म की और झलक देखने का इंतजार कर रहे हैं।

फिल्म का ट्रेलर जुलाई के आखिर में रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। हालांकि, दर्शकों का एक वर्ग अब भी इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित है कि मेकर्स ‘रामायण’ के साथ सही न्याय कर पाएंगे या नहीं। इसकी एक वजह 2023 में आई फिल्म ‘आदिपुरुष’ भी है, जो बॉक्स ऑफिस पर और क्रिटिक्स के बीच उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी।

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रणबीर के ‘राम’ बनने से शिव नहीं खुश

प्रोड्यूसर-डायरेक्टर शिव सागर ने कहा कि इस रोल के लिए कोई नया चेहरा बेहतर रहता, क्योंकि रणबीर कपूर की एक खास इमेज बनी हुई है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “उस एक कास्टिंग को छोड़कर, मुझे बाकी कास्टिंग बहुत पसंद आई। व्यक्तिगत रूप से, मैं रणबीर कपूर को राम के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि… ‘एनिमल’ के बाद मैं उन्हें राम के रूप में नहीं देख सकता। जब मैं राम जी को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि किसी नए चेहरे को चुना जाना चाहिए था।”

शिव सागर ने आगे कहा, “आप एक बहुत मजबूत सपोर्टिंग कास्ट ले सकते हैं। जैसे यश बहुत अच्छे लग रहे हैं, साई पल्लवी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। उनके साथ इतना बैगेज नहीं है। लेकिन उनके (रणबीर) साथ काफी बैगेज है। इसी वजह से हम आमतौर पर अपने सीरियल्स में नए चेहरे लेते हैं, ताकि उनके साथ कोई पुराना बैगेज या इतिहास न जुड़ा हो।”

शिव को नहीं रणबीर से व्यक्तिगत परेशानी

हालांकि, शिव ने यह भी साफ किया कि रणबीर से उन्हें कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं है और वह एक अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने कहा, “हमने रणबीर को अलग-अलग तरह के किरदारों में देखा है और वह बहुत अच्छे एक्टर हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है।

मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट में उन्हें इसलिए लिया गया होगा, क्योंकि मेकर्स फिल्म को मार्केटिंग में बड़ा पुश देना चाहते हैं। शायद अगर रणबीर को नहीं लिया जाता, तो फिल्म की मार्केटिंग इतनी अच्छी तरह नहीं हो पाती। यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे किरदारों के लिए किसी नए चेहरे को लेना बेहतर होता है।”

राम हमारे इतिहास का हिस्सा: शिव

शिव ने आगे कहा, “क्योंकि ‘रामायण’ के बाद क्या उन्हें फिर से ‘एनिमल’ जैसी फिल्म में स्वीकार किया जाएगा। खासकर जब बात राम जी और ‘रामायण’ की हो, तो लोग इसे लेकर ज्यादा भावुक और संवेदनशील होते हैं।

इसे पश्चिमी देशों में माइथोलॉजी कहा जाता है और भारत में भी इसे माइथोलॉजी कहा जाता है। लेकिन हमारे लिए यह हमारा इतिहास है। लोग हर दिन उनकी पूजा करते हैं। राम हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। असल में जनता ही राजा है और जनता जो कहेगी, वही अंतिम फैसला होगा। मुझे कुछ हिस्सों की कास्टिंग और कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आए। उन्हें और बेहतर किया जा सकता था।”

दिवाली पर रिलीज होगी मूवी

‘रामायण’ को नमित मल्होत्रा और यश मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विजेता कंपोजर हंस जिमर और एआर रहमान तैयार कर रहे हैं। फिल्म में यश ‘रावण’, साई पल्लवी ‘सीता’, रवि दुबे ‘लक्ष्मण’ और सनी देओल ‘हनुमान’ के किरदार में नजर आएंगे। इस दो हिस्सों वाली फिल्म का पहला पार्ट नवंबर में दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

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