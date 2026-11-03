नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर स्टारर पौराणिक महाकाव्य ‘रामायण’ दुनियाभर में रिलीज हो रही है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से पहले मेकर्स को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। जी हां! कोर्ट ने फिल्म की पाइरेसी रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। जो लोग ऐसा करेंगे उन पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म को पाइरेसी से बचाने के लिए आदेश दिया है। कोर्ट ने अज्ञात लोगों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बिना अनुमति फिल्म की रिकॉर्डिंग करने, उसे अपलोड करने या ऑनलाइन दिखाने पर रोक लगा दी है। मेकर्स ने ट्रेलर की कुछ फुटेज लीक होने पर चिंता जताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया थास जिसके बाद अब कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि कोर्ट ने बिना अनुमति फिल्म की रिकॉर्डिंग करने, उसे अपलोड करने या ऑनलाइन दिखाने पर रोक लगा दी है। यह याचिका गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दायर की थी। मुंबई की यह कंपनी फिल्म के कॉपीराइट और उससे जुड़े व्यावसायिक अधिकारों की मालिक है। कंपनी के पास फिल्म के भारत में इस्तेमाल से जुड़े सभी अधिकार हैं।

याचिका में फिल्म की स्क्रिप्ट, किरदारों, वीडियो फुटेज, गानों के बोल और ऑडियो रिकॉर्डिंग समेत इससे जुड़ी हर सामग्री को कॉपीराइट उल्लंघन से बचाने की मांग की गई थी।

कोर्ट को बताया गया कि ‘रामायण’ के पहले पार्ट को बनाने में करीब 2,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वहीं, फिल्म के दोनों पार्ट का कुल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये है। फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

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कंपनी ने अदालत में दलील दी कि फिल्म की एक्सक्लूसिव प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान सख्त गोपनीयता समझौते होने के बावजूद दोनों ट्रेलर की फुटेज कथित तौर पर चोरी-छिपे रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर प्रसारित की गई। मेकर्स को आशंका है कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद भी कुछ लोग इसके सीन रिकॉर्ड करके वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं।

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अवैध रिकॉर्डिंग करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

कोर्ट का आदेश केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है, जिनकी पहचान हो चुकी है, बल्कि इसमें ऐसे अज्ञात लोग भी शामिल हैं, जो फिल्म की सामग्री को अवैध तरीके से प्रसारित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे मामलों में ‘जॉन डो’ आदेश अहम होता है, क्योंकि इसके जरिए आरोपी की पहचान सामने आए बिना भी पाइरेसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

रिलीज से पहले फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से भी मंजूरी मिल चुकी है। सेंसर बोर्ड ने इसे ‘U’ सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म की अवधि 3 घंटे 15 मिनट बताई गई है।